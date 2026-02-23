Bild 6 von 10. United gewinnt Streifen-Derby. Sheffield United (in Rot-Weiss) setzt sich im Stadtderby in der zweithöchsten englischen Liga gegen Sheffield Wednesday mit 2:1 durch. Es dürfte das letzte Derby für eine Weile sein: Die Blau-Weissen stehen nach 18 Strafpunkten schon als Absteiger fest.

Bildquelle: Imago/Nur Photo.

6 / 10