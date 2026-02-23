Anfang BildergalerieBildergalerie überspringen
Bild 1 von 10. Der Altmeister skort weiter. Schalkes Star-Neuzugang Edin Dzeko (r.) erzielte beim wilden 5:3 gegen Magdeburg sein 4. Tor im 5. Spiel. Somit übernahmen die «Knappen» wieder die Tabellenführung in der 2. Bundesliga. Bildquelle: Imago/Jan Huebner.
Bild 2 von 10. Apropos Altmeister. James Milner ist neuer Rekordspieler der Premier League. Der 40-Jährige stand beim Auswärtssieg von Brighton & Hove Albion beim FC Brentford (2:0) am Samstag in der Startelf und bestritt sein 654. Spiel in der Top-Liga. Damit überholte Milner den früheren Mittelfeldspieler Gareth Barry. Bildquelle: Imago/Action Plus.
Bild 3 von 10. So wenig hat gefehlt ... ... und Frankfurt hätte gegen die Bayern noch einen 0:3-Rückstand wettgemacht. Am Ende hiess es 2:3 aus Sicht der Eintracht. Bildquelle: Imago/Jan Huebner.
Bild 4 von 10. Turbulente Schlussphase . Achterbahn der Emotionen im La-Liga-Spiel Real Sociedad – Oviedo: Die Gastgeber (mit Sergio Gomez, rechts, gegen Haissem Hassan) liegen bis zur 87. Minute 1:2 hinten, drehen die Partie (87./90.), kassieren das 3:3 (93.) und treffen in der 99. Minute den Pfosten. Bildquelle: Imago/Zuma Press.
Bild 5 von 10. Tor des Jahres? Zumindest in die engere Auswahl müsste der Treffer von Kölns Ragnar Ache kommen. Der Mittelstürmer begeistert beim 2:2 gegen Hoffenheim mit einem perfekten Fallrückzieher. Bildquelle: IMAGO / Team 2.
Bild 6 von 10. United gewinnt Streifen-Derby. Sheffield United (in Rot-Weiss) setzt sich im Stadtderby in der zweithöchsten englischen Liga gegen Sheffield Wednesday mit 2:1 durch. Es dürfte das letzte Derby für eine Weile sein: Die Blau-Weissen stehen nach 18 Strafpunkten schon als Absteiger fest. Bildquelle: Imago/Nur Photo.
Bild 7 von 10. Meisterfeier vorprogrammiert. Den Bayern-Frauen ist der 4. Meistertitel in Folge kaum mehr zu nehmen. Jovana Damnjanovic (hinten) führt die Münchnerinnen im Topspiel gegen Wolfsburg mit einer Doublette zum 4:1-Sieg – 14 Punkte Vorsprung. Bildquelle: Imago/Eibner.
Bild 8 von 10. Verhältnisse zurechtgerückt. Der Trainerwechsel (von Thomas Letsch zu Daniel Beichler) hat sich für RB Salzburg ausbezahlt. Der Leader der österreichischen Bundesliga gewinnt das Topspiel bei LASK Linz mit 5:1 – auch dank zwei Toren von Karim Konaté (Bild). Bildquelle: Imago/Branislav Racko.
Bild 9 von 10. Nordlondoner «Street Credibility». Es geht zur Sache beim Derby Tottenham – Arsenal. Viktor Gyökeres (rechts) bleibt nach einer Aktion von Tottenhams Radu Dragusin jedenfalls nicht mehr lange auf den Beinen. Bildquelle: Imago/Offside Sports Photography.
Bild 10 von 10. Harte Landung. Chelsea und Cole Palmer kamen gegen den Tabellenvorletzten Burnley nicht über ein 1:1-Remis hinaus. Bildquelle: imago images/Sportimage.
