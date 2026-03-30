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Bild 1 von 10. Umkämpftes Schweizer Duell. Nadine Riesen (links) kontrolliert gegen Lydia Andrade den Ball – genau wie Frankfurt das Spiel gegen Köln (2:1). Insgesamt stehen im Bundesliga-Spiel fünf Schweizerinnen auf dem Platz (Fuchs und Andrade bei Köln, Riesen, Ivelj und Reuteler bei der Eintracht). Bildquelle: Imago/Jan Hübner.
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Bild 2 von 10. Dynamisch, aber brotlos. Die Schweizerin Lara Meroni flankt an Bayern-Akteurin Magdalena Eriksson vorbei ins Zentrum. Letztlich verlieren die Nürnbergerinnen das Freistaat-Derby aber mit 0:2. Bildquelle: Imago/Eibner.
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Bild 3 von 10. Punktgewinn in Unterzahl. Wolfsburg (mit Smilla Vallotto, Nummer 14) rettet gegen Union Berlin in der Nachspielzeit mit dem 3:3 einen Punkt. Gross der Jubel bei Feldspielerin Janina Minge (links), die nach einem Platzverweis gegen Keeperin Stina Johannes unverhofft zwischen die Pfosten musste. Bildquelle: Imago/steinsiek.ch.
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Bild 4 von 10. Abgehängt. Die Schweizerin Ella Touon (links) und ihre Essener Teamkollegin Vanessa Fürst versuchen, Bremens Larissa Mühlhaus auf den Fersen zu bleiben – vergeblich: Das Spiel geht 1:2 verloren. Bildquelle: Imago/foto2press.
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Bild 5 von 10. Süsser Derbysieg. Nati-Akteurin Aurélie Csillag wird im Merseyside-Derby für Beata Olsson eingewechselt – und darf sich nach Abpfiff über einen Liverpooler 3:2-Sieg gegen Everton freuen. Bildquelle: Imago/Propaganda Photo/James Giblin.
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Bild 6 von 10. Noch ein süsser Derbysieg. Vivianne Miedema (links) ist die überragende Akteurin beim 3:0 von Manchester City beim Stadtrivalen United. Die Niederländerin trifft im Old Trafford doppelt. Yui Hasegawa nimmt's recht unbeteiligt zur Kenntnis. Bildquelle: Imago/Shutterstock.
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Bild 7 von 10. Eins, zwei, drei. Einen Finger streckt Arsenals Alessia Russo in die Höhe. Dabei ist es schon das zweite Tor der Engländerin im Nordlondon-Derby gegen Tottenham. Nach 27 Minuten sind es drei. Schlusstand: 5:2. Bildquelle: Imago/Uk Sports Pics Ltd.
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Bild 8 von 10. Spektakel ohne Happy-End. Aston Villas Noelle Maritz hat hier die Ballkontrolle gegen Chelsea-Spielerin Ellie Carpenter – aber spät kassiert das Team aus Birmingham das 3:4. Bildquelle: Reuters/Action Images/Peter Cziborra.
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Bild 9 von 10. Schwedische Grätsche. In der Damallsvenskan geht's zur Sache. Frida Thörnqvist (Brommapojkarna) versucht, Nesrin Akgun (BK Häcken) vom Ball zu trennen. Am Ende gewinnt Häcken mit 3:2. Bildquelle: Imago/Bildbryan.
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Bild 10 von 10. Gewohntes Bild im Clasico. Auch bei den Frauen gilt Real Madrid – Barcelona als «Clasico», aufgrund der Dominanz der Katalaninnen war es allerdings in den letzten Jahren ein einseitiger. Auch in der jüngsten Begegnung setzt sich Barcelona (hier Ona Batlle nach dem 1. Tor) mit 3:0 durch. Sydney Schertenleib wird bei Barça nach 70 Minuten ausgewechselt. Bildquelle: Imago/Zuma Press.
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