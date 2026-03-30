Bild 10 von 10. Gewohntes Bild im Clasico. Auch bei den Frauen gilt Real Madrid – Barcelona als «Clasico», aufgrund der Dominanz der Katalaninnen war es allerdings in den letzten Jahren ein einseitiger. Auch in der jüngsten Begegnung setzt sich Barcelona (hier Ona Batlle nach dem 1. Tor) mit 3:0 durch. Sydney Schertenleib wird bei Barça nach 70 Minuten ausgewechselt.

Bildquelle: Imago/Zuma Press.

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