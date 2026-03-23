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Bilder-Galerie vom Wochenende Faustender Goalie, schnelle Hattricks und eine Schweizer Premiere

23.03.2026, 09:39

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  • Bild 1 von 10. Hattrick in 13 Minuten. Genau: 3 Tore erzielt Khadija Shaw für Manchester City gegen Tottenham zwischen der 8. und 21. Minute. Alex Greenwood freut's. Bildquelle: Reuters/Action Images/Craig Brough.
    Khadija Shaw feiert mit einem Handzeichen. Dahinter Alex Greenwood.
  • Bild 2 von 10. Hattrick in 55 Minuten. Da lässt sich Laura Freigang nicht lumpen. Die deutsche Nationalspielerin führt Frankfurt (mit dem Schweizer Trio Nadine Riesen, Géraldine Reuteler und Noemi Ivelj) ebenfalls mit einer Triplette zu einem 4:1-Sieg über Hamburg. Bildquelle: Imago/Jan Hübner.
    Laura Freigang
  • Bild 3 von 10. Ein Herz für ein Tor. Die Schweizer Nationalspielerin Sydney Schertenleib steuert beim 7:1-Kantersieg des FC Barcelona gegen Athletic Bilbao einen Treffer bei. Ihr Tor zum 4:0 bejubelt sie mit einem Herz. Bildquelle: Imago/Sports Press Photo.
    Sydney Schertenleib jubelt.
  • Bild 4 von 10. Hält dicht. Mit seinem 5. Spiel ohne Gegentor stellt Hugo Lloris einen neuen Startrekord in der Major League Soccer auf. Der langjährige französische Nationalkeeper steht mit dem Los Angeles F.C. an der Spitze der Western Conference. Bildquelle: Reuters/Imagn Images/Dustin Safranek.
    Lloris klatscht mit Fans ab
  • Bild 5 von 10. Ist doch nur ein ganz kleiner Zupfer. Alberto Rizzo von Brescia ist in diesem Serie-C-Kopfballduell gegen Andrea Pavanello (Ospitaletto) chancenlos. Darum greift er zu unsauberen Methoden. Bildquelle: Imago/IPA Photo.
    Ein Spieler beim Kopfball, ein Gegner reisst ihn heftig am Trikot.
  • Bild 6 von 10. Gestik-Vokabular. Eigentlich könnten sich die beiden Spanier Edu Exposito (Espanyol, links) und Luis Milla (Getafe) rein mit Worten verständigen. Eindringlicher rüber kommt's aber mit der entsprechenden händischen Begleitung. Bildquelle: Imago/Aflosport.
    Exposito und Milla gestikuieren
  • Bild 7 von 10. Sportartfremde Anwandlung. Ob Taira Maeda vom SC Sagamihara (links) und Yokohamas Kaili Shimbo Erfahrungen im Jiu-Jitsu haben, ist nicht bekannt. Einen Bodenkampf gibt's trotzdem. Bildquelle: Imago/Aflosport.
    Zwei japanische Spieler kämpfen fast am Boden liegend um den Ball.
  • Bild 8 von 10. Einsatz ist alles. Dortmunds Maximilian Beier verhindert spektakulär, dass der Ball ins Seitenaus geht. Ob der Aktion scheint der 23-Jährige, um dessen Nicht-Nomination für das Nationalteam es eine kleine Polemik gibt, selber etwas erschrocken. Bildquelle: Imago/Sven Simon.
    Beier rettet vor dem Out.
  • Bild 9 von 10. Faustrecht. Sunderland-Keeper Melker Ellborg mit einer erfolgreichen Faustabwehr. Aber auch seine Teamkollegen helfen, die Gefahr auszuräumen, die von Newcastles Dan Burn (Mitte) ausgeht. Bildquelle: Reuters/Action Images/Lee Smith.
    Ellborg faustet einen Ball weg.
  • Bild 10 von 10. Premiere. Nach langer Verletzungspause kann Naomi Luyet endlich ihr Debüt für Hoffenheim in der Frauen-Bundesliga feiern. Da rückt auch die 0:1-Niederlage gegen Wolfsburg in den Hintergrund. Bildquelle: Instagram/tsghoffenheimfrauen.
    Fussballspielerin auf dem Spielfeld während eines Spiels.
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