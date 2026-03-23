Bild 8 von 10. Einsatz ist alles. Dortmunds Maximilian Beier verhindert spektakulär, dass der Ball ins Seitenaus geht. Ob der Aktion scheint der 23-Jährige, um dessen Nicht-Nomination für das Nationalteam es eine kleine Polemik gibt, selber etwas erschrocken.

Bildquelle: Imago/Sven Simon.

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