Bild 6 von 11. Torschütze und Rotsünder in einem. Edin Dzeko als tragische Figur: Zunächst führte Schalke gegen Hannover auch dank seines Treffers 2:0 und steuerte auf einen Sieg im Aufstiegsrennen zu. Dann sah der Bosnier für ein Einsteigen aber direkt Rot – Hannover gelang spät noch der 2:2-Ausgleich. Immerhin: Darmstadt, erster Verfolger von Leader Schalke, spielte seinerseits nur remis.

Bildquelle: imago images/pepphoto.

6 / 11