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Bild 1 von 11. Sollte der Schiri dort sein? Ein besonderes Bild ergab sich in der Premier-League-Partie zwischen Chelsea und Newcastle. Bei der Teambesprechung vor Anpfiff war Schiedsrichter Paul Tierney mitten im Kreis mit dabei. Einen Vorteil hatten die Londoner damit aber nicht. Sie verloren 0:1. Bildquelle: Getty/Ryan Pierse.
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Bild 2 von 11. Wieder siegreich. Nach der Nati-Pause haben Svenja Fölmli und ihre Schweizer Teamkolleginnen mit Freiburg den Tritt wieder gefunden. Die Reaktion auf zuletzt drei Spiele ohne Sieg gelang den Breisgauerinnen mit einem 2:1 gegen Nürnberg. Bildquelle: imago images/Eibner.
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Bild 3 von 11. Warmer Empfang. Nach 14 Jahren in Wolfsburg heuert Alexandra Popp bei ihrer grossen Liebe an, dem BVB. Von der Südtribüne wurde die 34-Jährige am Samstag kurz nach der Ankündigung des Wechsels herzlich willkommen geheissen. Bildquelle: imago images/Jan Hübner.
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Bild 4 von 11. Penaltys sind sein Ding. Gonzalo Montiel verwertete an der WM 2022 im Final gegen Frankreich den entscheidenden Penalty beim Triumph Argentiniens. Für seinen Klub River Plate traf er dieses Wochenende beim 2:1-Sieg über Huracan wieder einmal vom Punkt. Bildquelle: imago images/NurPhoto.
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Bild 5 von 11. Jubelt jedes Jahr woanders. Wilfried Kanga ist nach seinem Weggang von YB vor drei Jahren ziemlich herumgekommen. Hertha Berlin, Standard Lüttich, Cardiff City und Dinamo Zagreb waren seine Stationen, bevor er letzten Sommer wieder in Belgien bei Gent landete. Dort erzielte er beim 2:0 über Zulte Waregem seinen 9. Saisontreffer. Bildquelle: imago images/Photo News.
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Bild 6 von 11. Torschütze und Rotsünder in einem. Edin Dzeko als tragische Figur: Zunächst führte Schalke gegen Hannover auch dank seines Treffers 2:0 und steuerte auf einen Sieg im Aufstiegsrennen zu. Dann sah der Bosnier für ein Einsteigen aber direkt Rot – Hannover gelang spät noch der 2:2-Ausgleich. Immerhin: Darmstadt, erster Verfolger von Leader Schalke, spielte seinerseits nur remis. Bildquelle: imago images/pepphoto.
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Bild 7 von 11. Nicht mal dann zählt der Treffer. Hier fiel nicht nur der Ball, sondern auch der vermeintliche Torschütze ins Netz. Doch Paderborns Filip Bilbija 1:0-Treffer zählte wegen eines vorangegangenen Offsides nicht. Das 2.-Bundesliga-Duell in Bielefeld endete 2:2. Bildquelle: Imago/Noah Wedel.
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Bild 8 von 11. Zärtlichkeiten für den Ball. Aus der Partie Stuttgart – Leipzig stammt dieser Schnappschuss. VfB-Verteidiger Ramon Hendriks verliert den Ball als Objekt der Begierde nicht aus den Augen. Bildquelle: imago images/HMB-Media.
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Bild 9 von 11. Heldenpose. Raphinha setzt sich zu Recht in Szene: Beim 5:2-Sieg Barcelonas über Sevilla tut sich der Brasilianer als dreifacher Torschütze hervor. «Blaugrana» befindet sich damit in LaLiga weiter auf Titelkurs. Bildquelle: imago images/NurPhoto.
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Bild 10 von 11. Stich ins Herz. Mario Sauer hat gut jubeln: In der 98. Minute schiesst er Toulouse in der Ligue 1 zum 4:3-Sieg über Metz. Beim Gegner sind Stimmung und Tabellenrang dagegen im Keller: Metz verbleibt mit 13 Punkten Schlusslicht und rückt dem Abstieg noch einmal näher. Bildquelle: imago images/Icon Sport.
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Bild 11 von 11. Rettungstat mit verletzter Hand. Feuchte Augen und ein Verband um die verletzte rechte Hand: Union Berlins Goalie Matheo Raab erlebte ein verrücktes Bundesliga-Debüt. In der Nachspielzeit verletzte sich Raab an der rechten Hand. Etwas später rettete er damit trotzdem den 1:0-Sieg in Freiburg. «Ich bin einfach nur unheimlich glücklich. Scheiss auf die Hand», sagte er danach. Bildquelle: Imago/Matthias Koch.
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