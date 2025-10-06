Anfang BildergalerieBildergalerie überspringen
Bild 1 von 16. Freude mit Mass. O'zapft is! Als FC-Bayern-Kicker hat man laut Pflichtenheft nicht nur jährlich die Bundesliga in für die Konkurrenz demütigender Manier zu gewinnen. Nein, man muss auch jeweils im Herbst auf dem Oktoberfest ein Bierchen geniessen. Oder zumindest damit posieren. Nach dem 10. Sieg in Serie dürfte der kalte Hopfensaft jedenfalls doppelt gut schmecken. Bildquelle: Imago/ActionPictures.
Bild 2 von 16. Wie der Vater, so die Söhne . 30 Jahre ist es her, dass Patrick Kluivert mit zarten 18 Jahren Ajax Amsterdam sensationell zum CL-Titel schoss. Seine guten Gene hat der Niederländer weitergegeben. 3 seiner 4 Söhne treffen innert 3 Tagen: Shane Patrick (Barcelona U19) am Mittwoch, Ruben (Lyon) am Donnerstag und Justin (Bournemouth/im Bild) am Freitag. Bildquelle: Reuters.
Bild 3 von 16. Ein Spiel dauert 90 Minuten (plus Nachspielzeit). Lazio Rom kassierte im Duell mit Torino in der 93. Minute das 2:3. Die Römer standen am Ende dennoch nicht mit leeren Händen da. In der 13. (!) Minute der Nachspielzeit traf Danilo Cataldi per Penalty zum 3:3. Bildquelle: Imago/Gribaudi/ImagePhoto.
Bild 4 von 16. Höhenflug. Ungewohnt ruhig geht es beim stets unterhaltsamen Aufsteiger Köln zu und her. Der «Effzeh» schlägt Hoffenheim 1:0 und steht mit zehn Punkten nach sechs Spielen gar nicht schlecht da. Mittendrin: Joël Schmied (unten). Der Schweizer Verteidiger ist bei den «Geissböcken» Leistungsträger, erhielt bislang die viertmeiste Einsatzzeit im Team. Bildquelle: Imago/Beautiful Sports.
Bild 5 von 16. Wo ist der Ball? Richtig, er zappelt im Netz. Noah Okafor liess sich bei seinem Tor zum 1:1 gegen Tottenham auch durch einen 2. (Plüsch-)Ball vor dem Pfosten nicht aus dem Konzept bringen. Bildquelle: Reuters/Chris Radburn.
Bild 6 von 16. Gewohnte Pose. Erling Haaland ist weiter kaum zu stoppen. Beim 1:0-Sieg Manchester Citys bei Brentford erzielte der Norweger den einzigen Treffer der Partie, blieb dabei aber unter seinem aktuellen Schnitt. Denn in seinen letzten 9 Partien netzte der Norweger stets ein – und zwar sagenhafte 16 Mal. Bildquelle: Imago/Sportimage.
Bild 7 von 16. Dinner for Three. Pep Guardiola feierte mit dem 1:0 von ManCity bei Brentford seinen 250. Premier-League-Erfolg – und war damit schneller als die Trainerlegenden Alex Ferguson und Arsène Wenger. «Es ist eine Ehre, neben ihnen zu stehen, ich werde sie zu einem guten Essen einladen», sagte er. Guardiola benötigte 349 Spiele, Ferguson und Wenger jeweils mehr als 400. Bildquelle: Keystone/AP Photo/Alastair Grant.
Bild 8 von 16. Unkonventionelle Konstanz. Der türkische Erstligist Kayserispor (in schwarz) verliert am Freitag bei Trabzonspor mit 0:4. So weit, so unspektakulär. Das Besondere daran: Alle bisherigen 8 Liga-Spiele des Klubs endeten entweder 1:1 oder mit einer 0:4-Pleite. Bildquelle: Imago/Anadolu Agency.
Bild 9 von 16. «Heimweh» ganz neu definiert. Martin Ödegaard kommt beim 2:0-Sieg Arsenals im Londoner Duell mit West Ham nur zu einer halben Stunde Einsatzzeit. Dann muss er verletzt raus. Nichts Neues für den norwegischen Filigrantechniker: Es ist seine dritte verletzungsbedingte Auswechslung in der ersten Halbzeit in Folge bei einem Premier-League-Heimspiel. Gab es so noch nie. Bildquelle: Imago/Shutterstock.
Bild 10 von 16. 4:0 gewonnen, Tabellenführung verloren. Nati-Spielerin Amira Arfaoui und ihre Bremerinnen haben Bayern wenig entgegenzusetzen. Doch kurioserweise verlieren die Münchnerinnen mit dem 4:0-Erfolg die Tabellenführung, denn …. Bildquelle: Imago/Michaela Merk.
Bild 11 von 16. ... Wolfsburg schlägt Essen gleich mit 8:0. Die «Wölfinnen» haben bei gleicher Punktzahl und Tordifferenz mehr Treffer erzielt als die Konkurrenz aus Bayern. Kein Wunder bei so viel gelebter Willensstärke wie hier von Lineth Beerensteyn demonstriert. Bildquelle: Imago/Beautiful Sports.
Bild 12 von 16. Ohne Licht kein Spiel. Dunkel wird's beim Frauen-Bundesliga-Spiel zwischen Köln und Leverkusen nach einem Flutlicht-Ausfall. Nach kurzem Warten werden die Akteurinnen in die Kabine geschickt, nach einer Stunde wird die Partie abgebrochen. Bildquelle: Imago/Jan Hübner.
Bild 13 von 16. Englisches Schattenrätsel. Wer verbirgt sich hinter dieser Silhouette? Es ist die Österreicherin Marie Höbinger vom FC Liverpool während der Partie gegen die London City Lionesses. Bildquelle: Imago/Propaganda Photo.
Bild 14 von 16. Herrlicher «Saksipotku». So heisst «Fallrückzieher» auf Finnisch. Anssi Suhonen gelingt das Kunststück in der schwedischen Liga für Östers gegen Halmstad. Bildquelle: Imago/Bildbryan.
Bild 15 von 16. Bodenständige Jubel-Choreo. Entsprechend begeistert wird der Finne von Teamkollege Kingsley Gyamfi (links) gefeiert. Wie die Choreo zum 2:0 und 3:0 ausfiel, ist fotografisch nicht festgehalten. Bildquelle: Imago/Bildbryan.
Bild 16 von 16. Den Bruder stolz gemacht. Dank Ethan Mbappé hat Lille Serienmeister PSG ein 1:1 abgetrotzt. Der jüngere Bruder von Kylian traf kurz vor Schluss zum Ausgleich. Kylian, der Paris wie sein Bruder 2024 verlassen hatte, sass dabei auf der Tribüne und freute sich sichtlich über das Tor. Bildquelle: IMAGO Images/PsnewZ.
