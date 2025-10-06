Bild 7 von 16. Dinner for Three. Pep Guardiola feierte mit dem 1:0 von ManCity bei Brentford seinen 250. Premier-League-Erfolg – und war damit schneller als die Trainerlegenden Alex Ferguson und Arsène Wenger. «Es ist eine Ehre, neben ihnen zu stehen, ich werde sie zu einem guten Essen einladen», sagte er. Guardiola benötigte 349 Spiele, Ferguson und Wenger jeweils mehr als 400.

