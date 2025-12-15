Bild 10 von 14. Gelebte Rivalität. Dass Sunderland und Newcastle mehr als nur Rivalen sind, zeigt ein Blick auf die Anzeigetafel beim ersten Tyne-Wear-Derby in der Premier League seit der Saison 2015/16. Statt wie üblich das Logo des Gästeklubs, zeigt Sunderland nur den Schriftzug «Visitors» an.

Bildquelle: Imago/Every Second Media.

10 / 14