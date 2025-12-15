Anfang BildergalerieBildergalerie überspringen
Bild 1 von 14. Verfolgerduell gewonnen. Die Werder-Frauen jubeln nach dem Penalty-Treffer zum 1:0 gegen Leverkusen. Das Team von Amira Arfaoui, die erst eine Viertelstunde vor Schluss ins Spiel eingreift, distanziert Bayer und ist erster Verfolger von Bayern München und Wolfsburg in der Bundesliga. Bildquelle: Imago/foto2press.
Bild 2 von 14. Was stand auf dem Zettel? Leipzigs Christoph Baumgartner hat von Trainer Ole Werner taktische Anweisungen in schriftlicher Form erhalten. Sie fruchten indes nicht wie gewünscht: Die «Bullen» müssen sich Union 1:3 geschlagen geben. Bildquelle: Imago/Jan Hübner.
Bild 3 von 14. Verwandlungskünstler auf Schalke. Das ist gelebte Fanfreundschaft: Die Choreo mit dem Schalke-Logo allein wäre schon ein Hingucker. In Sekundenschnelle ... Bildquelle: Imago/osnapix.
Bild 4 von 14. ... wird Blau-Weiss jedoch zu Rot-Weiss, plötzlich prangt das Nürnberger Emblem in der Nordkurve. Schalke siegt übrigens 1:0 und bleibt Leader in der zweithöchsten deutschen Spielklasse. Bildquelle: Imago/osnapix.
Bild 5 von 14. KSC sieht zunehmend Rot. Die Krise beim deutschen Zweitligisten Karlsruhe spitzt sich zu. Das 0:4 gegen Paderborn ist die 5. Niederlage in Folge, zudem fliegen Fabian Schleusener (im Bild/Schwalbe) und Marcel Franke (wiederholtes Foulspiel) vom Platz. Zuvor hat das Team schon die Entlassung von Assistenzcoach Zlatan Bajramovic verkraften müssen. Bildquelle: Imago/Sportfoto Rudel.
Bild 6 von 14. Lazio trotzt Rot. Dem Hauptstadtklub gelingt in der Serie A ein seltenes Kunststück: Im Spiel in Parma verlieren die Römer zwei Mann durch Platzverweis (42./78.) und gewinnen dank einem Treffer von Tijjani Noslin in der 82. Minute trotzdem 1:0. Bildquelle: Imago/Abacapress.
Bild 7 von 14. Viel Rot und noch mehr in Auxerre. Turbulent verläuft die Ligue-1-Partie Auxerre-Lille: Gleich viermal zückt Schiedsrichter Pignard die rote Karte (hier gegen Lilles Ngoy). Dazu gibt es einen Penalty, ein Eigentor und insgesamt 7 Treffer. Lille gewinnt 4:3. Bildquelle: Imago/PsnewZ.
Bild 8 von 14. Auch das Maskottchen darf aufs Siegerfoto. Angers entscheidet in der Ligue 1 das Flutlichtspiel gegen Kellerklub Nantes mit 4:1 für sich. Das muss gefeiert werden: Das Teamfoto vor den Fans ist im Fussball längst Usus. Natürlich darf auch Maskottchen «Scoty», ein Panda, nicht fehlen. Bildquelle: Imago/Icon Sport.
Bild 9 von 14. Kalt ist's in Metz. Findet zumindest PSG-Coach Luis Enrique. Der budgetierte Sieg beim Schlusslicht gerät am Schluss sogar noch in Gefahr, als der Gastgeber auf 2:3 verkürzt. Bildquelle: Imago/PsnewZ.
Bild 10 von 14. Gelebte Rivalität. Dass Sunderland und Newcastle mehr als nur Rivalen sind, zeigt ein Blick auf die Anzeigetafel beim ersten Tyne-Wear-Derby in der Premier League seit der Saison 2015/16. Statt wie üblich das Logo des Gästeklubs, zeigt Sunderland nur den Schriftzug «Visitors» an. Bildquelle: Imago/Every Second Media.
Bild 11 von 14. Eleganter Move. Dylan Easton von den Raith Rovers aus der zweithöchsten schottischen Liga spielt diesen Pass mit viel Style. Bildquelle: Imago/Focus Images.
Bild 12 von 14. Sit-in in Anderlecht. Anderlechts Offensivspieler Nilson Angulo ist während der Partie gegen Sint-Truiden in der belgischen Meisterschaft sichtlich unzufrieden. Bildquelle: Imago/Belga.
Bild 13 von 14. Noch nicht im Würgegriff der Konkurrenz. Das Bild täuscht: Barcelona hat nach dem 2:0 über Osasuna als Leader der spanischen Meisterschaft weiterhin viel Luft. Bildquelle: Imago/Pressinphoto.
Bild 14 von 14. Keine Flamen, keine Pyramiden. Auch wenn die Begegnung im Rahmen des Fifa-Interkontinental-Cups Flamengo vs. Pyramids FC heisst. Flamengo (in Rot-Schwarz) gewinnt 2:0 und trifft im Final auf PSG. Bildquelle: Imago/Steinsiek.ch.
