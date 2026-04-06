Hier finden Sie eine Auswahl der besten Bilder vom Osterwochenende auf internationalen Fussballplätzen.
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Bild 1 von 13. Die «Stan-Geste». Alles eine Frage der Mentalität. Nati-Stürmerin Alayah Pilgrim feiert ihr 4:3-Siegtor für die AS Roma gegen Como. Bildquelle: Imago/NurPhoto.
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Bild 2 von 13. In der Jubeltraube verschwunden. Erkennen Sie Smilla Vallotto in der Mitte? Die Schweizerin schoss Wolfsburg im Halbfinal des DFB-Pokals gegen Carl Zeiss Jena zum 5:4-Sieg im Penaltyschiessen. Bildquelle: imago images/HMB-Media.
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Bild 3 von 13. Erfolgreicher «Mr. Cool». Roy Hodgsons Einstand ist geglückt: Der 78-jährige ehemalige Schweizer Nati-Trainer hat jüngst beim englischen Zweitligisten Bristol angeheuert und sein erstes Spiel in Charlton 2:1 gewonnen – coole Brille inklusive. Bildquelle: Imago/ActionPlus.
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Bild 4 von 13. Ganz unrecht hat er nicht. Im FA-Cup-Viertelfinal zwischen Chelsea und Port Vale an der Stamford Bridge hielt ein junger Fan dieses Banner hoch. Für wessen Team sein Herz schlägt, erklärt sich von selbst. Der Klub aus Stoke-on-Trent blieb in London chancenlos (0:7). Bildquelle: imago images/Sports Press Photo/Daniel Weir.
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Bild 5 von 13. Verstörende Szenen. Das Zweitliga-Topspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha Berlin eskalierte am Karsamstag komplett und musste in der 19. Minute unterbrochen werden: Jagdszenen im Innenraum, Pyrowürfe auf gegnerische Fans und Hundertschaften auf dem Rasen. Erst nach einem 20-minütigen Unterbruch wurde die Partie fortgesetzt. Bildquelle: imago images/Jan Hübner.
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Bild 6 von 13. Später Schrei. So jubelt man, wenn man in der 92. Minute das 4:3-Siegtor erzielt. Es ist Couhaib Driouech von PSV Eindhoven im Spiel gegen Utrecht. Weil tags darauf Feyenoord nur 0:0 spielt, ist PSV vorzeitig Meister. Bildquelle: Imago/Pro Shots.
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Bild 7 von 13. Mässiges «40er-Debüt». Manuel Neuer gewinnt mit den Bayern in Freiburg zwar 3:2, an ihm liegt es aber weniger: Der Keeper, der sein erstes Spiel als 40-Jähriger bestreitet, sieht bei beiden Gegentoren etwas alt aus. Bildquelle: Imago Eibener.
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Bild 8 von 13. Badehosen-Scherz. Nach der Partie war ein anderer im Fokus: Beim Feiern mit den Fans liehen sich die Bayern-Stars aus der Kurve kurzerhand originelle Artikel mit ihrem Teamkollegen Leon Goretzka als Sujet. Dem Original schien die Aktion eher peinlich. Serge Gnabry gab die Badehose nach der Anprobe übrigens wieder zurück. Bildquelle: imago images/Sven Simon.
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Bild 9 von 13. Schmähbotschaft. Weniger lustig war diese Aktion der Lille-Spieler nach dem 3:0-Sieg über Rivale Lens. Klar ist: Die beiden Klubs im Norden Frankreichs sind sich spinnefeind. Bildquelle: imago images/PsnewZ.
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Bild 10 von 13. Persönliches Innenleben. Mainz-Stürmer Phillip Tietz zeigt seinen Schienbeinschoner, in dem ein von seiner Tochter gemachtes Bild liegt. Ob der Papa in ihren Augen wohl mehr die fleissige Ameise oder die langsame Schnecke ist? Bildquelle: Keystone/DPA/Ulrike John.
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Bild 11 von 13. Blankes Entsetzen. Traditionsklub Erzgebirge Aue steuert mit voller Wucht auf den Abstieg aus der 3. Liga zu. Gegen Hoffenheim 2 lag das Team schon nach 29 Minuten 0:4 zurück. Die eigenen Fans liessen es sich angesichts der Situation nicht nehmen, die gegnerischen Tore frenetisch zu bejubeln. Bildquelle: IMAGO / Kruczynski.
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Bild 12 von 13. Hoppelhase in Aktion. Kölns Ragnar Ache schlüpft zu Ostern in die Rolle von Meister Lampe. Oder ist es doch eher (Geiss-)Bockspringen? Frankfurts Arthur Théate scheint sich jedenfalls als Helfer zu betätigen. Bildquelle: imago images/Beautiful Sports.
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Bild 13 von 13. Nächster Dämpfer. Unter der Woche musste Riccardo Calafiori das Out in den WM-Playoffs mit Italien gegen Bosnien-Herzegowina verdauen. Am Samstag folgte der nächste Rückschlag: Mit Arsenal schied der Ex-Basler im Viertelfinal des FA Cups gegen das unterklassige Southampton aus. Bildquelle: imago images/Sportimage.
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