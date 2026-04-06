Bild 8 von 13. Badehosen-Scherz. Nach der Partie war ein anderer im Fokus: Beim Feiern mit den Fans liehen sich die Bayern-Stars aus der Kurve kurzerhand originelle Artikel mit ihrem Teamkollegen Leon Goretzka als Sujet. Dem Original schien die Aktion eher peinlich. Serge Gnabry gab die Badehose nach der Anprobe übrigens wieder zurück.

Bildquelle: imago images/Sven Simon.

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