Bild 7 von 13. Dank Viererpack bald in der Bundesliga? Am anderen Ende der Tabelle in der 2. Bundesliga hat Paderborn einen grossen Schritt Richtung Aufstieg gemacht. Der grosse Mann beim 4:3-Heimsieg gegen Magdeburg war zweifelsohne Filip Bilbija, der den Tabellenzweiten gleich 4 Mal in Führung schoss. Erst auf das 4. Tor des 25-Jährigen konnten die Gäste nicht mehr reagieren.

Bildquelle: Imago/Florian Schrödter.

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