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Bild 1 von 13. Schmerzhafter Real-Patzer. Die «Königlichen» kommen zu Hause gegen Girona nicht über ein 1:1 hinaus. Kylian Mbappé muss also gleich doppelt einstecken. Der Stürmerstar wird von einem Gegenspieler im Gesicht getroffen. Bildquelle: Photo by Diego Souto/Getty Images.
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Bild 2 von 13. So sieht Schadenfreude aus. Alaves jubelt über die Führung im LaLiga-Spiel bei Real Sociedad, nachdem Duje Caleta-Car in die eigenen Maschen getroffen hat. Aber zu früh gefreut: Auch Alaves unterläuft ein Eigentor, zuletzt heisst es 3:3. Bildquelle: key/EPA/Javi Colmenero.
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Bild 3 von 13. Drei Mal Malen. Roma-Stürmer Donyell Malen fertigt Pisa am Freitagabend in der Serie A im Alleingang ab. Es war der erste Hattrick als «Giallorosso» seit seinem Engagement im Januar 2026. Bildquelle: IMAGO / Gribaudi/ImagePhoto.
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Bild 4 von 13. Entsetzen hier, Erlösung da. Beim Bundesliga-Spiel verschiesst Augsburgs Alexis Claude-Maurice (mit der Nummer 20) in der 85. Minute beim Stand von 2:2 einen Penalty. Hoffenheim-Goalie Oliver Baumann freut's natürlich. Bildquelle: IMAGO / MIS.
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Bild 5 von 13. An ihm liegt's nicht. Cedric Itten hat für Düsseldorf bereits seinen 12. Saisontreffer erzielt. Doch die Fortuna musste gegen Holstein Kiel trotz dem zwischenzeitlichen Ausgleich des Schweizer Stürmers die 4. Niederlage in Folge hinnehmen (1:2) und liegt nur noch einen Zähler vor einem direkten Abstiegsplatz in die 3. Bundesliga. Bildquelle: Imago/Uwe Kraft.
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Bild 6 von 13. Der Anfang vom Ende? Der Leidtragende der Baisse von Fortuna Düsseldorf heisst Markus Anfang. Der Trainer hatte das Team erst im Oktober übernommen und muss seinen Posten nun bereits wieder räumen – ausgerechnet für Alexander Ende. Bildquelle: Imago/DeFodi Images.
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Bild 7 von 13. Dank Viererpack bald in der Bundesliga? Am anderen Ende der Tabelle in der 2. Bundesliga hat Paderborn einen grossen Schritt Richtung Aufstieg gemacht. Der grosse Mann beim 4:3-Heimsieg gegen Magdeburg war zweifelsohne Filip Bilbija, der den Tabellenzweiten gleich 4 Mal in Führung schoss. Erst auf das 4. Tor des 25-Jährigen konnten die Gäste nicht mehr reagieren. Bildquelle: Imago/Florian Schrödter.
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Bild 8 von 13. Jungspund. Union Berlins Top-Talent Linus Güther wurde im Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim zum zweitjüngsten Spieler in der Geschichte der Fussball-Bundesliga. Der Offensivspieler war bei seiner Einwechslung am Samstag 16 Jahre und 3 Tage alt, nur Youssoufa Moukoko war bei seinem Debüt noch jünger. Bildquelle: IMAGO / Nordphoto.
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Bild 9 von 13. Beflügelt. Jamal Musiala bringt Bayern München gegen St. Pauli auswärts per Flugkopfball in Führung. Am Ende jubelt der Ligakrösus über einen 5:0-Erfolg. Die Münchner dürften sich denken: Real kann kommen. Bildquelle: IMAGO / Lobeca.
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Bild 10 von 13. Dem Titel immer näher. Die Spieler des FC Barcelona bejubeln den 4:1-Sieg gegen Espanyol. Sieben Spiele sind in der Meisterschaft noch zu absolvieren, Barças Vorsprung auf Erzrivale Real beträgt neun Punkte. Dem 29. Liga-Titel steht nicht mehr viel im Weg. Bildquelle: IMAGO / Joan Gosa.
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Bild 11 von 13. Derby-Time in Wien. In der Championship Group der österreichischen Bundesliga ist es am Sonntag zum 349. Wiener Derby zwischen der Austria und Rapid gekommen. Das hart umkämpfte Duell endete mit 1:1. Assistgeber beim Ausgleich war mit Bendeguz Bolla ein ehemaliger GC- und Servette-Akteur. Bildquelle: Imago/Yigit Örme.
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Bild 12 von 13. 20 Siege, keine Niederlage, Rang 3. Als einziges Team ist Benfica Lissabon in der portugiesischen Meisterschaft noch ungeschlagen. Trotzdem liegen die «Adler» deutlich hinter den beiden ewigen Rivalen Porto und Sporting zurück. Im Bild ärgert sich Andreas Schjeldrup allerdings nicht darüber, sondern er bejubelt sein frühes Führungstor beim 2:0-Heimsieg gegen Nacional Funchal. Bildquelle: Imago/Zuma Press.
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Bild 13 von 13. 89 Punkte Unterschied, doch keine Tore. Leader Coventry hat im Duell mit Schlusslicht Sheffield Wednesday (0:0) den vorzeitigen Aufstieg in die Premier League verpasst. Während Coventry (85 Punkte) nach 25-jähriger Absenz der Rückkehr ins Oberhaus entgegensteuert, weist Sheffield Wednesday nach einem Abzug von 18 Zählern auch 4 Spiele vor Schluss noch ein negatives Punktekonto (-4) auf. Bildquelle: Imago/NurPhoto.
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