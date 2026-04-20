Bild 7 von 11. Tierisch gut. Die Freiburger mähen im Moment alles nieder, was sich ihnen in den Weg stellt. Insofern passen die Schafe vor dem Stadion als Kulisse ganz gut. Nach dem Einzug in den Europa-League-Halbfinal unter der Woche wurde in der Bundesliga Heidenheim besiegt. Auch dank Johan Manzambi, der erneut stark spielte und das 1:0 erzielte.

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