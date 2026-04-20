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Bild 1 von 11. Entscheidender Fehlgriff? Nach einem Patzer von Goalie Ederson kassiert Fenerbahce Istanbul gegen Rizespor in der 98. Minute den Ausgleich. Der Ausrutscher könnte erhebliche Konsequenzen haben: Im Meisterrennen liegt Galatasaray nun 4 Punkte vor dem Stadtrivalen. Bildquelle: IMAGO / Seskim Photo.
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Bild 2 von 11. «Welcome back». Coventry City ist zurück in der Premier League. Das Gründungsmitglied kehrt nach 25 Jahren ins Oberhaus zurück. In der Saison 2017/18 spielten die «Sky Blues» noch viertklassig, unter Trainer Franck Lampard gelang nun der Aufstieg. Bildquelle: IMAGO / Pro Sports Images.
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Bild 3 von 11. Gantenbein und Schalke fast am Ziel. Schalke 04 mit dem Schweizer Adrian Gantenbein (ganz rechts) befindet sich sehr nah am Oberhaus. Der Traditionsklub aus Gelsenkirchen besiegte Preussen Münster hochverdient mit 4:1 und festigte die Spitzenposition in der 2. Bundesliga. Bei 4 ausstehenden Spielen hat Schalke 6 Punkte Vorsprung auf Elversberg auf dem Relegationsplatz. Bildquelle: Imago/RHR-Foto.
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Bild 4 von 11. The Stage is yours. Werder Bremens Jens Stage prägte das Nordderby gegen Hamburg (3:1). Gleich zwei Treffer gelangen dem Dänen im Abstiegskampf, der zweite war eine Augenweide. Bildquelle: imago images/Nordphoto.
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Bild 5 von 11. Herzliche Begrüssung. Marie-Louise Eta wird von Dieter Hecking in der Bundesliga willkommen geheissen. Das war's dann aber auch mit den Herzlichkeiten: Die erste Trainerin eines Bundesligisten bei den Männern verliert mit Union Berlin gegen Wolfsburg 1:2 und erleidet auf der Mission Ligaerhalt einen Rückschlag. Bildquelle: imago images/Anadolu Agency.
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Bild 6 von 11. Bittere Pille für Süle. BVB-Verteidiger Niklas Süle rutschte noch vor der Pause ohne Fremdeinwirkung aus und musste anschliessend vom Platz. Befürchtet wird eine schlimme Knieverletzung. Noch bitterer: Süle spielte den Ball bei seinem Ausrutscher mit der Hand und verursachte so den Penalty zum 0:1. Am Ende verlor Dortmund in Sinsheim mit 1:2. Bildquelle: Imago/Ulrich Hufnagel.
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Bild 7 von 11. Tierisch gut. Die Freiburger mähen im Moment alles nieder, was sich ihnen in den Weg stellt. Insofern passen die Schafe vor dem Stadion als Kulisse ganz gut. Nach dem Einzug in den Europa-League-Halbfinal unter der Woche wurde in der Bundesliga Heidenheim besiegt. Auch dank Johan Manzambi, der erneut stark spielte und das 1:0 erzielte. Bildquelle: imago images/steinsiek.ch.
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Bild 8 von 11. Messi-Show vor Mega-Kulisse. Inter Miamis Superstar Lionel Messi führte sein Team mit einem Doppelpack zum 3:2-Sieg bei den Colorado Rapids. Miamis 1. Spiel nach dem Rücktritt von Coach Javier Mascherano fand aufgrund des grossen Interesses im NFL-Stadion der Denver Broncos statt. 75'824 Fans wohnten der Partie bei – die zweitgrösste Kulisse in der Geschichte der MLS. Bildquelle: Jamie Schwaberow/MLS/Getty Images.
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Bild 9 von 11. Jubelnde Basken. Erst zum vierten Mal in der Vereinsgeschichte holte Real Sociedad die Copa del Rey nach San Sebastian. Der Final in Sevilla wurde zum Drama: Erst im Penaltyschiessen behielt Real Sociedad gegen Atletico Madrid die Oberhand. Im Bild feiert Duje Caleta-Car mit dem riesigen Pokal. Bildquelle: imago images/Fran Santiago.
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Bild 10 von 11. Kopf-an-Kopf-Duell. Arsenals Gabriel und Manchester Citys Erling Haaland im Kräftemessen beim Spitzenspiel in der Premier League. Die «Citizens» bringen dank des 2:1-Heimsiegs die Spannung im Kampf um den englischen Meistertitel endgültig zurück. Bildquelle: Photo by Martin Rickett/PA Images via Getty Images.
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Bild 11 von 11. 5. Cup-Triumph der Klub-Geschichte. Alkmaar feiert am Sonntag den Titelgewinn im niederländischen Cup. Das Team aus dem Norden der Niederlande gewinnt den Final gegen NEC Nijmegen gleich mit 5:1. Bildquelle: IMAGO / Orange Pictures.
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