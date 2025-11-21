Der argentinische Verband hat während der laufenden Saison eine neue Trophäe eingeführt und verliehen.

Legende: Der Star bei Rosario Angel Di Maria wird von seinen Mitspielern geherzt. Keystone/Sebastian Granata

Aus heiterem Himmel erklärte der argentinische Fussballverband am Donnerstag Rosario Central zum «Meister der Liga» für 2025, einem neu geschaffenen Titel.

Traditionell gibt es in Argentinien nur zwei Meisterschaften – die Apertura- und die Clausura-Liga, bei denen jeweils Playoffs über den Sieger entscheiden.

Rosario-Spieler feiern den unverhofften Titelgewinn

Rosario-Wappen bereits mit 8. Stern ergänzt

Für alle überraschend verkündete der Fussballverband nun, sein Exekutivkomitee habe «einstimmig beschlossen, den Titel ‹Meister der Liga› für die Mannschaft zu schaffen, die in der Gesamtwertung die meisten Punkte gesammelt hat».

Dies gelang in dieser Saison Central (66 Punkte). «Wir sind die beste Mannschaft des Jahres», verkündete das Team auf Social Media und fügte seinem Wappen schnell einen neuen Stern hinzu, den 8. in der Profi-Ära.

Platense hatte Mitte des Jahres den Apertura-Titel gewonnen. Und am kommenden Wochenende beginnt die Runde der letzten 16 der Clausura-Playoffs, die am 11. Dezember in einem Endspiel gipfeln, um einen neuen Meister zu krönen – den neu 3. der Saison.