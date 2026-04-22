5 Niederlagen in Folge in der Liga ohne eigenes Tor – das gab es für Chelsea zuletzt im «Jahr, in dem die Titanic sank». Die Konsequenz: Der Trainer ist weg.

Legende: Nur 1 Sieg in den letzten 8 Pflichtspielen Chelsea-Trainer Liam Rosenior steht seit Mittwochabend nicht mehr an der Seitenlinie. Reuters/Action Images

Nach weniger als 4 Monaten im Amt kann Liam Rosenior bei Chelsea seine Koffer wieder packen. Dabei hatte er im Januar als Nachfolger von Enzo Maresca an der Stamford Bridge einen Vertrag über 6 (!) Jahre unterschrieben. An seiner Stelle übernimmt Assistenztrainer Calum McFarlane bis zum Saisonende interimistisch.

Chelsea befindet sich in der Premier League in einer Negativserie von historischem Ausmass. Das 0:3 gegen Brighton & Hove Albion am Dienstag war die 5. Ligapleite ohne eigenes Tor in Folge – eine solche schwarze Serie hatte es zuletzt 1912 gegeben. Es war «das Jahr, in dem die Titanic sank», wie die BBC schrieb.

Es war in jeder Hinsicht inakzeptabel.

Chelsea musste unter anderem auf Kapitän Reece James sowie die Topspieler Cole Palmer und Joao Pedro verzichten. Der mittlerweile geschasste Trainer Rosenior bot in seiner Not eine Fünferkette auf, seine Mannschaft spielte Angsthasenfussball.

«Es war in jeder Hinsicht inakzeptabel. Ich bin wie betäubt vor Wut. Hier muss sich dringend etwas ändern», so Rosenior. Kurz darauf war er seinen Job los.

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