5 Niederlagen in Folge in der Liga ohne eigenes Tor – das gab es für Chelsea zuletzt 1912.

Chelsea so schlecht wie im «Jahr, in dem die Titanic sank»

Legende: Nur 1 Sieg in den letzten 8 Pflichtspielen für Chelsea-Trainer Liam Rosenior Reuters/Action Images

Chelsea befindet sich in der Premier League in einer Negativserie mit historischem Ausmass. Das 0:3 gegen Brighton & Hove Albion am Dienstag war die fünfte Ligapleite ohne eigenes Tor in Folge – eine solche schwarze Serie hatte es zuletzt 1912 gegeben. Es war «das Jahr, in dem die Titanic sank», wie die BBC schrieb, «die Schlagzeile steht».

Es war in jeder Hinsicht inakzeptabel.

Chelsea musste unter anderem auf Kapitän Reece James sowie die Topspieler Cole Palmer und Joao Pedro verzichten. Trainer Liam Rosenior bot in seiner Not eine Fünferkette auf, seine Mannschaft spielte Angsthasenfussball. Nach einer halben Stunde hatte Brighton 7:0 Torschüsse und 15:1 Ballaktionen im gegnerischen Strafraum.

«Es war in jeder Hinsicht inakzeptabel, sowohl was das Spiel als auch unsere Einstellung betraf», sagte Rosenior, der erst im Januar als Nachfolger von Enzo Maresca an der Stamford Bridge installiert wurde und einen Vertrag über 6 (!) Jahre unterschrieb. «Diese Leistung heute Abend ist nicht zu rechtfertigen. Ich denke, die Spieler müssen in den Spiegel schauen und hinterfragen, was sie beisteuern.»

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