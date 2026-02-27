 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Brasilianische Liga Tore und grosses Schauspiel: Neymar ist wieder der Alte

Der 34-jährige Brasilianer in Diensten des FC Santos ist gegen Vasco da Gama die auffälligste Figur – in allen Belangen.

27.02.2026, 17:04

Teilen
Neymar jr. sitzt am Boden.
Legende: Als ob er nie weg gewesen wäre Neymar jr. im Spiel gegen Vasco da Gama. Imago/Fotoarena

Erst zum 3. Mal seit seiner Knie-Operation im Dezember stand Neymar am Donnerstag (Ortszeit) im Spiel der brasilianischen Serie A gegen Vasco da Gama wieder auf dem Feld. Und der Altstar, der kürzlich öffentlich über seinen baldigen Rücktritt nachgedacht hatte, zeigte sein Können: Er erzielte beide Treffer für Santos zum 2:1-Sieg.

Ebenso bemerkenswert war ein Rencontre mit Gegenspieler Thiago Mendes. Der Vasco-da-Gama-Akteur deutete einen Kopfstoss gegen Neymar an – worauf dieser kurz zögerte und dann dramatisch zu Boden fiel. Der Unparteiische stand direkt daneben. Beide sahen die gelbe Karte.

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)