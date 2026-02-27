Der 34-jährige Brasilianer in Diensten des FC Santos ist gegen Vasco da Gama die auffälligste Figur – in allen Belangen.

Tore und grosses Schauspiel: Neymar ist wieder der Alte

Legende: Als ob er nie weg gewesen wäre Neymar jr. im Spiel gegen Vasco da Gama. Imago/Fotoarena

Erst zum 3. Mal seit seiner Knie-Operation im Dezember stand Neymar am Donnerstag (Ortszeit) im Spiel der brasilianischen Serie A gegen Vasco da Gama wieder auf dem Feld. Und der Altstar, der kürzlich öffentlich über seinen baldigen Rücktritt nachgedacht hatte, zeigte sein Können: Er erzielte beide Treffer für Santos zum 2:1-Sieg.

Ebenso bemerkenswert war ein Rencontre mit Gegenspieler Thiago Mendes. Der Vasco-da-Gama-Akteur deutete einen Kopfstoss gegen Neymar an – worauf dieser kurz zögerte und dann dramatisch zu Boden fiel. Der Unparteiische stand direkt daneben. Beide sahen die gelbe Karte.