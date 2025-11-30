Der brasilianische Spitzenklub CR Flamengo hat sich zum vierten Mal zum Fussball-König in Südamerika gekrönt. In Perus Hauptstadt Lima siegte das Team aus Rio de Janeiro im rein brasilianischen Final der Copa Libertadores mit 1:0 gegen SE Palmeiras aus Sao Paulo.
Der Brasilianer Danilo, zweimaliger Champions-League-Gewinner mit Real Madrid, sorgte im Monumental-Stadion vor rund 80'000 Fans für den entscheidenden Treffer (67.). Das Team von Trainer Filipe Luíz holte damit als erster brasilianischer Klub zum vierten Mal den Titel. 1981 unter Klubidol Zico sowie 2019 und 2022 hatte Flamengo zuvor triumphiert.
Das Pendant der Champions League war zum fünften Mal in den letzten sechs Jahren und zum siebten Mal insgesamt eine rein brasilianische Angelegenheit. Mit Flamengo und Palmeiras trafen die beiden finanzstärksten Klubs auf dem Kontinent aufeinander.