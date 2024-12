Per E-Mail teilen

Legende: Unterstützung von den Roma-Fans Beim Spiel gegen Atalanta spricht der Anhang der «Giallorossi» Bove Mut zu. imago images/Sipa USA

Nach seinem Zusammenbruch am vergangenen Sonntag muss Edoardo Bove auf der Intensivstation des Krankenhauses Careggi in Florenz bleiben. Weitere Untersuchungen seien notwendig, um die Ursachen des Herzstillstands zu erkunden, den der 22-Jährige im Spiel der Fiorentina gegen Inter Mailand erlitten hatte, berichtet die Gazzetta dello Sport .

Passend zum Thema Wegen Kollaps von Edoardo Bove Partie Fiorentina – Inter nach 16 Minuten abgebrochen

Die Untersuchungen sollen Aufschluss darüber geben, ob der 22-Jährige ein Defibrillator-Implantat benötigt. In der Serie A dürfte er damit gemäss Gesetzeslage nicht mehr auflaufen. Vermutet wird, dass Bove an einer Myokarditis leidet, einer Entzündung des Herzmuskelgewebes. Laut Gazzetta ist Bove zuversichtlich, seine Karriere fortsetzen zu können.

Fiorentina tritt gegen Empoli an

Fest steht bereits: Zur Achtelfinalpartie im italienischen Cup zwischen Florenz und dem FC Empoli am Mittwoch werden Boves Teamkollegen auf dessen Wunsch antreten. Das Ligaspiel gegen Inter war beim Stand von 0:0 abgebrochen worden.

Am späten Montagnachmittag hatte Fiorentina Entwarnung gegeben und mitgeteilt, dass Bove «wach, bei Bewusstsein und orientiert» sei. Wie die Gazzetta berichtete, schaute Bove aus dem Krankenbett am Abend bereits wieder seinem Jugendverein AS Rom und Mats Hummels bei der 0:2-Niederlage gegen Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo zu.

Sowohl die Spieler der Roma als auch die Fans schickten über Aufwärmshirts und Banner aufmunternde Worte ins Spital. Bove ist aktuell von den Römern nach Florenz verliehen.

