Bei den Glasgow Rangers hängt der Haussegen hängt schief. Nun geht die Suche nach dem nächsten Coach los.

Legende: Aufgeheizte Stimmung bei den Glasgow Rangers. Trainer Russell Martin (l.) ist seinen Job los. IMAGO SportPix UK/Shutterstock

Die Glasgow Rangers haben sich nach nur fünf Monaten von Trainer Russell Martin getrennt. Nach dem enttäuschenden 1:1 in Falkirk am Sonntag zogen die Bosse die Reissleine. Ein magerer Sieg aus sieben Spielen war unter Martin in der schottischen Meisterschaft gelungen.

Trainer von Polizei beschützt

Die Stimmung bei den Fans war am Sonntag übergekocht: Während wütende Anhänger versuchten, den Rangers-Teambus am Verlassen des Stadions zu hindern, wurde der Coach in einem separaten Auto von der Polizei in Sicherheit gebracht.

Wer die Nachfolge beim Tabellenachten antreten soll, steht noch nicht fest. Die Rangers suchen in diesem Jahr nun schon nach ihrem vierten Cheftrainer. «Während alle Übergangszeiten etwas Zeit erfordern, haben die Ergebnisse die Erwartungen des Vereins nicht erfüllt», hiess es in einem Statement des Klubs.