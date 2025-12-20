Freiburg liegt in Wolfsburg 2 Mal zurück, jubelt am Ende aber doch. Muheims HSV verpasst gegen Frankfurt den Sieg.

Legende: Trug zum Wahnsinn in Wolfsburg bei Nati-Spieler Johan Manzambi (links). KEYSTONE/DPA/Darius Simka

Der SC Freiburg hat am 15. Spieltag der Bundesliga beim VfL Wolfsburg einen Spektakel-Sieg gelandet. Die Breisgauer um Nati-Spieler Johan Manzambi behielten mit 4:3 die Oberhand und das, obwohl sie 2 Mal in Rückstand geraten waren. Beim Siegtreffer von Derry Scherhant (78.) lieferte Manzambi den entscheidenden Steilpass in den Strafraum – sein 5. Skorerpunkt im 13. Spiel.

Die Partie hatte für Freiburg mit dem 1:0 in der 5. Minute schon ideal begonnen. Doch nur 8 Minuten später glich Wolfsburgs Dzenan Pejcinovic aus. Der 20-jährige Stürmer, zuvor noch gänzlich ohne Tor in der Bundesliga, netzte später gar noch 2 Mal ein: In der 49. Minute und in der 69. Minute brachte er die «Wölfe» mit 2:1 respektive 3:2 in Führung. Doch anschliessend drehte Freiburg – auch dank Manzambi – die Partie innert 7 Minuten.

HSV trotzt Frankfurt Remis ab

Beinahe den 3. Sieg im 4. Spiel gab es für Miro Muheim und seinen HSV daheim gegen Frankfurt. Der Aufsteiger hatte in der 80. Minute bereits über das vermeintliche 2:1 durch Fabio Vieira gejubelt – das Tor zählte wegen Abseits jedoch nicht.

Bundesliga