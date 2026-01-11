Legende: Überragend Bayerns Michael Olise (hinten) jubelt gemeinsam mit Luis Diaz. imago images/Sven Simon

Bayern München hat das neue Jahr so dominant begonnen, wie es das alte beendet hatte. Gegen Wolfsburg feierte das Team von Vincent Kompany einen diskussionslosen 8:1-Heimsieg. Speziell nach der Pause lief der Münchner Motor mit 6 Toren heiss. Auffälligster Mann des Spiels war Michael Olise, der seine Leistung mit zwei Treffern krönte. Für das Highlight sorgte aber Harry Kane: Der Engländer zirkelte den Ball bei seinem 20. Saisontor herrlich unter die Latte. Der Vorsprung der Bayern auf den ersten Verfolger Dortmund beträgt bereits 11 Punkte.

Gladbach ohne Probleme

Borussia Mönchengladbach ist ebenfalls mit einem deutlichen Heimsieg ins neue Jahr gestartet und hat gleichzeitig die Sorgen des FC Augsburg weiter vergrössert. Während sich die Gladbacher durch den 4:0-Erfolg von der Abstiegszone entfernten, steht Augsburg nur auf Rang 15. Joe Scally (8. Minute), Kevin Diks (20.) per Handelfmeter und Haris Tabakovic (36.) sorgten schon in der ersten Halbzeit für einen 3:0-Vorsprung der Borussia. Tabakovic traf nach der Pause auch noch zum 4:0 für die Gastgeber.

