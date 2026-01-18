Im Bundesliga-Spiel zwischen Augsburg und Freiburg geht es vor allem nach der Pause zur Sache.

Legende: Standen sich gegenüber Augsburgs Fabian Rieder und Freiburgs Johan Manzambi. imago images/STEINSIEK.CH

Für Fabian Rieder und Cédric Zesiger geht das Warten auf den ersten Sieg im neuen Jahr weiter. Mit Augsburg kamen sie in der 18. Bundesliga-Runde zuhause gegen Freiburg nach 2:0-Führung nur zu einem 2:2.

Am Donnerstag kostete ein Tor in der Nachspielzeit gegen Union Berlin den Augsburgern zwei Punkte. Diesmal brachte das abstiegsgefährdete Team eine 2:0-Führung nicht über die Zeit. Auf die Treffer von Alexis Claude-Maurice (47.) und Elvis Rexhbecaj (49.) antworteten die Freiburger mit Toren von Yuito Suzuki (60.) und Igor Matanovic (62.).

Ogbus wieder von Beginn weg

In Augsburg standen auf beiden Seiten zwei Schweizer im Einsatz. Neben dem eine Viertelstunde vor Schluss ausgewechselten Rieder und dem nach einer guten Stunde eingewechselten Zesiger waren auch die Freiburger Bruno Ogbus und Johan Manzambi gefordert. Für Ogbus war es der 2. Einsatz als Innenverteidiger über 90 Minuten, nachdem er auch wegen eines Achillessehnenrisses 16 Monate ohne Bundesliga-Einsatz geblieben war.

Im 2. Sonntagsspiel kam Stuttgart zuhause nicht über ein 1:1 gegen Union Berlin hinaus.

