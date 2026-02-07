Legende: Musste nach VAR-Konsultation vom Platz Johan Manzambi. imago images/Steinsiek

Johan Manzambi sieht beim 1:0-Erfolg von Freiburg gegen Bremen Rot.

Dortmund und Mainz siegen weiter.

St. Pauli und der Hamburger SV feiern wichtige Dreier.

Der Schweizer Nationalspieler Johan Manzambi hat einen denkbar schlechten Tag eingezogen. Der 20-Jährige wurde in der 52. Minute der Partie Freiburg - Bremen (1:0) von Referee Deniz Aytekin wegen groben Foulspiels vom Platz gestellt. Die Video-Bilder zeigten, dass der Genfer Gegenspieler Olivier Deman auf die Wade stieg. Freiburg gewann dennoch.

Borussia Dortmund hat sein Ziel erreicht, Druck auf Leader Bayern München aufzusetzen. Der BVB kam in Wolfsburg dank einem Tor von Serhou Guirassy (87.) zu einem 2:1-Sieg. Gregor Kobel (71./mit einer starken Parade gegen Mohamed Amoura) und die Latte (80./Lovro Majer) retteten den Punkt. Der Rückstand auf die Bayern (am Sonntag gegen Hoffenheim) beträgt nun 3 Punkte.

Urs Fischers Mainz (bis 81. Minute mit Silvan Widmer) feierte gegen Augsburg dank zwei Penalty-Toren von Nadiem Amiri einen 2:0-Heimsieg gegen Augsburg. Mainz hat die Abstiegsplätze erstmals seit der 5. Runde verlassen.

Die weiteren Spiele:

Heidenheim - HSV 0:2

St. Pauli – Stuttgart 2:1

Resultate