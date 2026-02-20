Mainz und der HSV trennen sich zum Auftakt des 23. Bundesliga-Spieltags mit 1:1.

Legende: Verbrachte seinen 60. Geburtstag an der Seitenlinie Urs Fischer. Keystone/DPA/Torsten Silz

Die Mainzer konnten ihrem Trainer Urs Fischer zu seinem 60. Geburtstag keinen Sieg schenken. Im Heimspiel gegen den HSV reichte es beim 1:1 aber immerhin für einen Punkt. Nadiem Amiri brachte die Hausherren kurz vor der Pause mit einer schönen Direktabnahme in Führung. Für den 29-Jährigen war es bereits der 7. Treffer in den letzten 7 Partien.

Nach dem Seitenwechsel gelang den Gästen aus der Hansestadt aber der Ausgleich. Fabio Vieira traf in der 64. Minute per Freistoss. Dieser wurde von der Mainzer Mauer noch unglücklich gegen den Lauf von Goalie Daniel Batz zum 1:1 abgelenkt.

Nachdem Miro Muheim beim HSV kurz vor Schluss ausgewechselt worden war, drückte Mainz nochmals auf den Sieg. Sheraldo Beckers Volley schrammte aber haarscharf am Pfosten vorbei und Paul Nebel brachte den Ball in der Nachspielzeit ebenfalls nicht aufs Tor. So blieb es bis zum Ende beim 1:1.

Während sich das Team von Urs Fischer, bei dem Silvan Widmer wegen einer Gelbsperre fehlte, dank dem Punkt mindestens bis am Samstag auf Platz 13 schiebt, verbleiben die Hamburger auf Rang 9.

Bundesliga