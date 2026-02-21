Bayern München gewinnt gegen Frankfurt nach einem 3:0-Vorsprung noch mit 3:2. Augsburg siegt in Wolfsburg dramatisch.

Legende: Erhöhte im 23. Bundesliga-Spiel seine Trefferanzahl auf 28 Harry Kane. Imago/MIS

Bayern München hat am 23. Spieltag mit einem 3:2 gegen Frankfurt den 19. Sieg eingetütet. Es war Frankfurts 1. Niederlage im 3. Spiel unter Coach Albert Riera. Aleksandar Pavlovic (16.) und Harry Kane (20.) hatten früh für klare Verhältnisse gesorgt. Kane doppelte in der 69. Minute zum 3:0 nach – die vermeintliche Vorentscheidung.

Ausgerechnet Kane sorgte mit einem Foul nochmals für Spannung. Jonathan Burkardt, nach knapp 3-monatiger Absenz wieder zurück, verwandelte den Elfmeter (77.). Es war nicht das letzte Geschenk der Münchner: In der 86. Minute fing Frankfurts Arnaud Kalimuendo einen Querpass von Joshua Kimmich ab und traf mühelos zum 2:3. In der 95. Minute vergab der Ex-Münchner Mario Götze noch die Chance auf den Ausgleich.

Drama in Wolfsburg

Einen emotionalen Vollerfolg feierten Cédric Zesiger und Fabian Rieder mit Augsburg. Bis in die 87. Minute hatten die Fuggerstädter in Wolfsburg mit 1:2 zurückgelegen. Dann glich Michael Gregoritsch via Elfmeter aus, 6 Minuten später traf der Ex-Wolfsburger Elvis Rexhbecaj zum 3:2-Sieg.

