Die Münchner gewinnen nach einem 3:0-Vorsprung noch 3:2. Dortmund gelingt nach einem 0:2-Rückstand das Comeback.

Legende: Erhöhte im 23. Bundesliga-Spiel seine Trefferanzahl auf 28 Harry Kane. Imago/MIS

Bayern München hat am 23. Spieltag mit einem 3:2 gegen Frankfurt den 19. Sieg eingetütet. Aleksandar Pavlovic (16.) und Harry Kane (20.) hatten früh für klare Verhältnisse gesorgt. Kane doppelte in der 69. Minute zum 3:0 nach – die vermeintliche Vorentscheidung.

Ausgerechnet Kane sorgte mit einem Foul nochmals für Spannung. Jonathan Burkardt verwandelte den Elfmeter (77.). Es war nicht das letzte Geschenk der Münchner: In der 86. Minute fing Frankfurts Arnaud Kalimuendo einen Querpass von Joshua Kimmich ab und traf mühelos zum 2:3. In der 95. Minute vergab der Ex-Münchner Mario Götze noch die Chance auf den Ausgleich.

BVB vom 0:2 zum 2:2

Bayern-Verfolger Dortmund verpasste es im Topspiel bei Leipzig, an den Bayern dranzubleiben. Zumindest reichte es dem BVB nach einem 0:2-Rückstand zur Pause noch zu einem Punkt. Fabio Silva gelang in der 95. Minute das 2:2.

Einen emotionalen Vollerfolg feierten Cédric Zesiger und Fabian Rieder mit Augsburg. Bis in die 87. Minute hatten sie in Wolfsburg mit 1:2 zurückgelegen, ehe innert 6 Minuten die Wende zum 3:2 gelang.

