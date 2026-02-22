Sowohl die Gladbacher (bei Freiburg) als auch die Bremer (bei St. Pauli) müssen schmerzhafte Niederlagen einstecken.

Legende: Es ist zum Verzweifeln Haris Tabakovic und seine Gladbacher kommen nicht vom Fleck. Imago/Steinsiek.ch

Für die Traditionsklubs Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen wird die Lage in der Bundesliga immer ungemütlicher. Beide Teams mussten sich in der 23. Runde auswärts knapp geschlagen geben und befinden sich tief im Abstiegskampf.

Besonders gravierend ist die Niederlage von Werder Bremen in Hamburg bei St. Pauli. Durch das 1:2 rutschen die Bremer, die mit Isaac Schmidt und dem gebürtigen Lausanner Cameron Puertas antraten, auf den zweitletzten Tabellenplatz. In der 62. Minute gelang dem Ex-St. Galler Jovan Milosevic kurz nach der Einwechslung zwar das 1:1, doch nur 8 Minuten später ging St. Pauli durch Joel Fujita wieder in Front – dabei blieb es. Für Bremen war es die 3. Niederlage in Folge.

Gladbach zum 7. Mal in Folge sieglos

In einer ähnlichen Negativspirale befindet sich Gladbach mit Captain Nico Elvedi. Bei Freiburg (ohne den gesperrten Johan Manzambi, mit Verteidiger Bruno Ogbus) unterlagen die «Fohlen» ebenfalls mit 1:2. Haris Tabakovics 11. Saisontreffer in der 85. Minute war nur noch Resultatkosmetik.

