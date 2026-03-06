Legende: Sind sich das Jubeln gewohnt Die Bayern-Spieler. Imago/HMB-Media

Bayern München hat den Vorsprung an der Tabellenspitze dank dem 6. Pflichtspiel-Erfolg in Serie mindestens bis am Samstag auf 14 Punkte ausgebaut. Nach einem vorzüglichen Chip-Pass in den Strafraum von Leon Goretzka legte Luis Diaz mit einem wuchtigen Volley in der 33. Minute den Grundstein zum Sieg. Noch vor der Pause doppelte Konrad Laimer nach.

Nach dem Seitenwechsel wurde die Aufgabe für die Gäste zusätzlich schwieriger, denn Rocco Reitz wurde nach einer Notbremse vom Platz gestellt und verursachte zeitgleich einen Elfmeter. Jamal Musiala übernahm die Verantwortung und erzielte mit seinem 1. Saisontor das 3:0.

Neuer wird ausgewechselt

In der 79. Minute stellte Chelsea-Leihgabe Nicolas Jackson auf 4:0. Wael Mohya war für Gladbach kurz vor Schluss lediglich für Resultatkosmetik zuständig. Grössere Sorgen als um den Gegentreffer dürfte sich Trainer Vincent Kompany allerdings um Manuel Neuer gemacht haben. Der 39-jährige Goalie, der die letzten beiden Spiele wegen einem Muskelfaserriss verpasst hatte, blieb nach der Pause angeschlagen draussen.

