Die Wahrscheinlichkeit, dass Urs Fischer Mainz zum Ligaerhalt führt, wächst weiter. Bei Werder Bremen gelang ein wichtiger 2:0-Sieg. Paul Nebel hatte die Mainzer um Captain Silvan Widmer gegen den direkten Konkurrenten im Tabellenkeller früh in Führung gebracht (5.). In der Folge gaben die Gäste den Vorsprung nicht mehr preis. Fischer holte seit seinem Amtsantritt im Dezember in 13 Spielen 21 Punkte – damit kletterte Mainz vom letzten Platz auf Zwischenrang 13.

Immer wieder Undav

Stuttgart hat derweil im Kampf um die Champions-League-Plätze ein Zeichen gesetzt. Das Team von Sebastian Hoeness gewann das direkte Duell gegen Leipzig mit 1:0 und liess den direkten Konkurrenten um 3 Punkte hinter sich. Deniz Undav traf in einem temporeichen Spiel mit seinem 16. Saisontor zum Sieg. RB-Goalie Maarten Vandevoordt hatte den Treffer mit einem Fehlzuspiel eingeleitet. Luca Jaquez spielte beim VfB durch.

Eine Niederlage setzte es für Johan Manzambi und Bruno Ogbus ab, die beide über die volle Distanz randurften. Freiburg tauchte gegen Union Berlin mit 0:1.

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