Urs Fischers Union Berlin verliert zuhause gegen Leipzig mit 0:3. Frankfurt holt im ersten Spiel nach Kolo Muanis Abgang einen Punkt in extremis.

Union Berlin hat die Chance verpasst, nach dem 3. Spieltag der Bundesliga mit Bayer Leverkusen und Bayern München an der Spitze gleichzuziehen. Das Team von Urs Fischer verlor zu Hause mit 0:3 gegen RB Leipzig.

Unions 2. Halbzeit zum Vergessen

Die Sachsen, erster Gegner von YB in der Champions League, beeindruckten in der Hauptstadt. Sämtliche Tore erzielten sie in der zweiten Halbzeit: Xavi Simons (51.) eröffnete das Skore, Benjamin Sesko (85./87.) schnürte innert 3 Minuten einen Doppelpack. Union spielte ab der 64. Minute nur zu zehnt. Nach dem 3. Spieltag weisen die beiden Teams je 6 Punkte auf und damit 3 Zähler weniger als das Spitzenduo.

Damit ging für die «Eisernen» eine beeindruckende Serie zu Ende: es war die erste Heimniederlage nach 24 Partien in der alten Försterei.

Nkounkou rettet Frankfurt einen Punkt

Dank eines Treffers von Joker Niels Nkounkou in der 87. Minute rang Eintracht Frankfurt den Gästen aus Köln ein Remis ab. Der «Effzeh» war kurz vor der Pause durch einen Elfmeter von Florian Kainz in Führung gegangen.