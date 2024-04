Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Wichtiger Schritt in Richtung CL-Qualifikation Die Leipziger distanzieren Dortmund. Imago/Eibner

Am 31. Bundesliga-Spieltag hat Leipzig gegen Dortmund im Duell zweier Champions-League-Aspiranten klar die Oberhand behalten. Gleich viermal musste sich BVB-Keeper Gregor Kobel auswärts bezwingen lassen. Nach 20 Minuten und dem Tor von Jadon Sancho hatte es aus Dortmunder Sicht noch gut ausgesehen. Nur 3 Minuten später folgte aber bereits der Ausgleich durch Lois Openda. Das viertplatzierte Leipzig verschaffte sich durch das 4:1 einen Vorsprung von 5 Punkten auf den BVB.

Audio BVB-Trainer Terzic: «Wir haben nach 20 Minuten unser Spiel verloren.» (ARD, Stefan Schönau) 02:51 min Bild: Imago/RHR-Foto abspielen. Laufzeit 2 Minuten 51 Sekunden.

Doppelter Kane – späte Wolfsburg-Wende

Wie Real Madrid am Freitagabend ist auch Bayern München vor dem CL-Halbfinal-Duell am Dienstag die Generalprobe gelungen. Die Münchner bezwangen Eintracht Frankfurt in der Allianz Arena mit 2:1, Torjäger Harry Kane sorgte mit seinen Saisontoren 34 und 35 für die Differenz.

Ein spätes Drama ereignete sich in Freiburg. Der SC hatte zuhause nach einem Wolfsburger Eigentor bis in die 82. Minute geführt. Dann überschlugen sich innerhalb von 8 Minuten die Ereignisse: Erst erzielte Maximilian Arnold den Ausgleich (82.), dann verschoss Freiburgs Roland Sallai einen Penalty (87.), ehe Maxence Lacroix den umjubelten Siegtreffer für die «Wölfe» schoss (90.).