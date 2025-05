Ausgleich in letzter Sekunde: Bayerns Meisterparty ist vertagt

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Enttäuscht nach dem späten Ausgleich Die Bayern-Akteure Josip Stanisic, Eric Dier und Aleksandar Pavlovic. Keystone/AP Photo/Matthias Schrader

Bayern München spielt in Leipzig am 32. Spieltag der Bundesliga in letzter Sekunde 3:3 und ist deshalb noch nicht vorzeitig Meister.

Gewinnt Verfolger Bayer Leverkusen (9 Punkte Rückstand, 3 Spiele weniger) am Sonntag in Freiburg nicht, ist den Münchnern die Meisterschale sicher.

Es war alles angerichtet in Leipzig an diesem 32. Spieltag der Bundesliga. Die Nachspielzeit war schon lange angebrochen, Bayern München führte mit 3:2. Mit diesem Resultat hätte sich der deutsche Rekordmeister zum 34. Mal die Meisterschale gesichert.

Doch es kam anders: Mit dem letzten Angriff gelang Leipzig in der 95. Minute das 3:3. Die Bayern konnten sich nicht befreien, Xavi Simons lancierte im Strafraum Yussuf Poulsen, der den Ball lässig über Goalie Jonas Urbig ins Gehäuse spitzelte. Grenzenloser Jubel bei RB, Ernüchterung pur bei den Gästen.

Meister auf dem Sofa?

Das hatte etwas früher noch anders ausgesehen. Nach einer desaströsen 1. Halbzeit (0:2) reagierte Bayern München mit einem Doppelschlag innert 46 Sekunden: Eric Dier per Kopf nach einer Ecke von Michael Olise (62.) und Olise selbst mit einem Schuss von der Strafraumgrenze (63.) sorgten für das 2:2. Und als Leroy Sané in der 83. Minuten per Schlenzer zum 3:2 traf, brachen bei Vincent Kompanys Team alle Dämme – eine Freude, die ganz spät doch noch getrübt wurde.

Allerdings ist Bayerns Situation extrem komfortabel, die Meisterschale ist dem FCB eigentlich nicht mehr zu nehmen. Verfolger Bayer Leverkusen ist mit 3 Spielen weniger 9 Punkte zurück und besitzt das deutliche schlechtere Torverhältnis. Um die Meisterparty an diesem Wochenende weiter zu vertagen, muss Granit Xhakas Team am Sonntag in Freiburg gewinnen.

Wildes Spiel in Gladbach

Gerardo Seoanes Borussia trennte sich zuhause gegen Hoffenheim mit 4:4. Die Gladbacher mit Jonas Omlin im Tor – Nico Elvedi fehlte verletzt – hatten mit 2:0 und mit 3:2 in Front gelegen. Nach 81 Minuten und dem Treffer des gebürtigen Grenchners Haris Tabakovic stand es aber plötzlich 3:4. Erst in der 91. Minute sicherte Tim Kleindienst Gladbach doch noch einen Punkt.

Bundesliga