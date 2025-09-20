Harry Kane erzielt bei Bayerns 4:1-Sieg in Hoffenheim drei Tore. Der HSV feiert den ersten Bundesliga-Sieg seit 2018.

Legende: Ein vertrautes Bild Harry Kane dreht nach einem Treffer zum Jubeln ab. imago images/Steinsiek.ch

4 Spiele, 4 Siege, 18:3 Tore: Der Bundesliga-Start ist den Bayern vollends geglückt. Die Münchner gaben sich auch beim 4:1 in Hoffenheim keine Blösse. Matchwinner Harry Kane hatte den Meister kurz vor der Pause (44.) in Führung gebracht. Mit zwei Toren vom Punkt (48./78.) machte er seinen Hattrick perfekt. Nach dem 1:3 setzte Serge Gnabry (99.) den Schlusspunkt.

Während sich die Bayern Bundesliga-Siege gewohnt sind, kann man das vom HSV nicht behaupten. Der 2:1-Erfolg über das punktlose Heidenheim war der erste Dreier in der Bundesliga seit dem Abstieg 2018. Lange souveräne Hamburger (mit Captain Miro Muheim) hatten nach dem Anschlusstreffer (93.) noch bange Minuten zu überstehen.

Freiburgs Atubolu mit Bundesliga-Rekord

Der SC Freiburg, am Mittwoch Gegner des FC Basels in der Europa League, feierte den zweiten Vollerfolg in Serie. In Bremen siegten die Breisgauer mit 3:0. Beim Stand von 2:0 für die Gäste parierte Torwart Noah Atubolu einen Elfmeter von Romano Schmid. Es war der 5. Elfmeter in Serie, den Atubolu abwehrte – neuer Bundesliga-Rekord.

Bundesliga