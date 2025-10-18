In der Bundesliga verpasst Augsburg nach Fabian Rieders 1:0 den Sieg. Luca Jaquez feiert mit Stuttgart den nächsten Vollerfolg.

Legende: Konnte sich als Torschütze auszeichnen Fabian Rieder. Imago/Sven Simon

Am 7. Spieltag der Bundesliga verpasst es Augsburg gegen Köln, das 1:0 von Fabian Rieder über die Zeit zu bringen.

Luca Jaquez fährt mit dem VfB Stuttgart den nächsten Sieg ein.

Auch RB Leipzig und Bayer Leverkusen präsentieren sich weiter in guter Verfassung.

Nach Ruben Vargas für Sevilla traf mit Augsburgs Fabian Rieder am Samstag ein weiterer Nati-Spieler. Der 23-Jährige brachte sein Team zu Gast bei Köln (mit Verteidiger Joël Schmied) per souverän verwandeltem Elfmeter in Führung (54.). Doch Rieders 2. Saisontreffer sollte den Fuggerstädtern nicht für 3 Punkte reichen. Kölns 19-jähriger Shootingstar Said El Mala glich in der 76. Minute mit einem genialen Schlenzer aus.

Den bereits 4. Sieg in Serie fuhr Rieders Nati-Teamkollege Luca Jaquez mit seinen Stuttgartern ein. Auswärts bei den kriselnden Wolfsburgern (4. Niederlage in Folge) gab es ein klares 3:0. Tiago Tomas (35.), Maximilian Mittelstädt (55.) und Angelo Stiller (80.) sorgten für die Tore. Innenverteidiger Jaquez spielte durch.

Leipzig und Leverkusen feiern

In der Spitzengruppe konnten sich auch RB Leipzig und Bayer Leverkusen festsetzen. Die Leipziger besiegten den HSV (mit Miro Muheim, Assistgeber zum 1:1) dank einem Doppelpack von Christoph Baumgartner mit 2:1 und blieben nach dem 0:6 zum Liga-Auftakt gegen die Bayern zum 6. Mal in Serie ungeschlagen (5 Siege).

Leverkusen entschied eine verrückte Partie bei Mainz (Silvan Widmer nur Ersatz) mit 4:3 für sich. Das Team von Trainer Kasper Hjulmand, der an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrte, hatte schon nach der 1. Hälfte mit 3:1 geführt – Verteidiger Alejandro Grimaldo netzte doppelt ein. Nach dem Seitenwechsel gelangen den Mainzern nur die Anschlusstreffer zum 2:3 respektive 3:4.

Bundesliga