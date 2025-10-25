Legende: Am Schluss wurde der Bayern-Sieg doch noch deutlich Raphaël Guerreiro und Leon Goretzka jubeln über das 2:0. Keystone/AP/Martin Meissner

Trotz drückender Überlegenheit und eines frühen Platzverweises gegen Gladbachs Jens Castrop (19.) dauerte es lange bis zum ersten Bayern-Tor. Joshua Kimmich eröffnete das Skore in der 64. Minute, Raphaël Guerreiro doppelte wenig später nach. Kevin Stöger verpasste den Anschlusstreffer der «Fohlen» vom Punkt, ehe Supertalent Lennart Karl zum 3:0-Schlussstand traf.

Nico Elvedis Gladbach (3 Punkte) liefert sich am Tabellenende weiterhin ein Schneckenrennen mit Heidenheim (1:3 in Hoffenheim).

Leipzig überfährt Augsburg

Einen rabenschwarzen Nachmittag zog Augsburg beim 0:6 zu Hause gegen Leipzig ein. Fabian Rieder wurde beim Stand von 0:5 in der 65. Minute erlöst, Cédric Zesiger erlebte das Debakel von der Bank aus. Leipzigs Yan Diomande stach mit einem Tor und zwei Assists heraus.

Miro Muheim verlor mit dem HSV gegen Wolfsburg 0:1. Die grösste Ausgleichschance vergab Ransford Königsdörffer per Penalty. Frankfurt (ohne Aurèle Amenda) schlug St. Pauli 2:0 und rehabilitierte sich dank Doppeltorschütze Jonathan Burkardt für die 1:5-CL-Pleite gegen Liverpool.

Bundesliga