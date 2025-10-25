Legende: Am Schluss wurde der Bayern-Sieg doch noch deutlich Raphaël Guerreiro und Leon Goretzka jubeln über das 2:0. Keystone/AP/Martin Meissner

Trotz drückender Überlegenheit und eines frühen Platzverweises gegen Gladbachs Jens Castrop (19.) dauerte es lange bis zum ersten Bayern-Tor. Joshua Kimmich eröffnete das Skore in der 64. Minute, Raphaël Guerreiro doppelte wenig später nach. Kevin Stöger verpasste den Anschlusstreffer der «Fohlen» vom Punkt, ehe Supertalent Lennart Karl zum 3:0-Schlussstand traf.

Nico Elvedis Gladbach (3 Punkte) liefert sich am Tabellenende weiterhin ein Schneckenrennen mit Heidenheim (1:3 in Hoffenheim).

Noch um einiges später als die Bayern kam Dortmund zum Sieg. Maximilian Beier glückte gegen Köln erst in der 96. Minute der Treffer zum 1:0-Erfolg. Gregor Kobel blieb im achten Bundesliga-Spiel bereits zum fünften Mal ohne Gegentreffer. Überschattet wurde die Partie von einer schweren Verletzung des Kölner Abwehrspielers Timo Hübers, der sich bei einem Zweikampf mit BVB-Stürmer Serhou Guirassy das Knie stark verdrehte.

Leipzig überfährt Augsburg

Einen rabenschwarzen Nachmittag zog Augsburg beim 0:6 zu Hause gegen Leipzig ein, das mit fünf Punkten Rückstand erster Bayern-Verfolger ist. Fabian Rieder wurde beim Stand von 0:5 in der 65. Minute erlöst, Cédric Zesiger erlebte das Debakel von der Bank aus. Leipzigs Yan Diomande stach mit einem Tor und zwei Assists heraus.

Miro Muheim verlor mit dem HSV gegen Wolfsburg 0:1. Die grösste Ausgleichschance vergab Ransford Königsdörffer per Penalty. Frankfurt (ohne Aurèle Amenda) schlug St. Pauli 2:0 und rehabilitierte sich dank Doppeltorschütze Jonathan Burkardt für die 1:5-CL-Pleite gegen Liverpool.

Bundesliga