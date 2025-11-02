Aufsteiger Köln behauptet sich durch einen 4:1-Heimsieg gegen den Hamburger SV weiter in der oberen Tabellenhälfte.

Legende: Hat mit seinen Hamburgern das Nachsehen Miro Muheim. Imago/Brauer-Fotoagentur

Köln hat sich im Duell der Bundesliga-Aufsteiger gegen den Hamburger SV letztlich klar mit 4:1 durchgesetzt. Ragnar Ache brachte die Rheinländer in der 25. Minute in Führung. Florian Kainz erhöhte direkt nach der Pause mit einem sehenswerten Freistoss auf 2:0 (48.). Nicht mehr auf dem Rasen stand zu diesem Zeitpunkt Kölns Joël Schmied, der zur Pause ausgewechselt worden war.

Der Anschluss im direkten Gegenzug wurde dem HSV aberkannt, in der 61. Minute traf Jean-Luc Dompé aber doch noch zum 1:2. In der Schlussphase wurde es äusserst hitzig: Bei den Hamburgern sahen Immanuel Pherai und Fabio Vieira innert 4 Minuten Gelb-Rot. Bemerkenswert: Pherai war in der 77. Minute eingewechselt worden, kassierte Gelb in der 78. Minute und Gelb-Rot in der 79. Minute. Vieira sah innert 9 Minuten 2 Mal Gelb (74./83.).

In der Nachspielzeit sorgten Shootingstar Said El Mala (94.) und Jakub Kaminski (99.) auf Vorlage von El Mala für den klaren Endstand. Miro Muheim spielte beim HSV durch.

Bundesliga