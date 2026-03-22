Fabian Rieder trifft bei Augsburgs 2:5-Niederlage gegen Stuttgart. Köln geht den Abstiegskampf mit einem neuen Trainer an.

Legende: Traf mit links Fabian Rieder. IMAGO / kolbert-press

Fabian Rieder hat sein drittes Saisontor in der Bundesliga geschossen. Der Schweizer Nationalspieler traf im Heimspiel gegen Stuttgart zum zwischenzeitlichen 1:3. Die Situation für Augsburg war aber da schon aussichtslos. Am Ende hiess es sogar 2:5. Neben Doppelpacker Deniz Undav (12./58.), der seine Saisontore 17 und 18 erzielte, sorgten Tiago Tomas (29.), Nikolas Nartey (31.) und Ermedin Demirovic (83.) für den Auswärtssieg.

Trainer Urs Fischer feierte mit Mainz Big Points gegen den Abstieg. Die Rheinhessen gewannen gegen Eintracht Frankfurt mit 2:1. Mit dem gleichen Resultat siegte Freiburg auf St. Pauli.

Köln schasst Kwasniok

Der 1. FC Köln hat sich derweil von Trainer Lukas Kwasniok getrennt. Der abstiegsbedrohte Klub bestätigte den Rauswurf des 44-Jährigen einen Tag nach dem 3:3 im rheinischen Derby gegen Borussia Mönchengladbach. Co-Trainer René Wagner übernimmt den Job.

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