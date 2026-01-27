 Zum Inhalt springen

Bundesliga am Dienstag Hoffenheim gewinnt in Unterzahl – Leipzig lässt Punkte liegen

Die TSG feiert im Nachholspiel der 16. Bundesliga-Runde einen Auswärtssieg. Leipzig stolpert bei St. Pauli.

27.01.2026, 22:36

Mit einem Prachtsschuss von der Strafraumgrenze brachte Alexander Prass sein Hoffenheim in Bremen kurz vor der Pause in Führung. Und 6 Minuten nach dem Seitenwechsel schwächte sich die TSG selbst: Der ehemalige Basler Wouter Burger flog nach einem Foulspiel vom Platz.

Trotz des Rückschlags doppelten die Sinsheimer gar noch nach: Grischa Prömel stellte gegen das knapp über dem Relegationsplatz stehende Werder auf 2:0 (54.). Dank den 3 Punkten festigt Hoffenheim Platz 3 in der Tabelle.

Beim Kellerkind gestolpert

Einen überraschenden Rückschlag im Kampf um die Champions-League-Plätze setzte es für Leipzig ab. Die Ostdeutschen spielten beim Abstiegskandidaten St. Pauli nur 1:1.

Dabei waren die Gäste durch Shootingstar Yan Diomande (66.) zunächst in Führung gegangen und hatten weitere gute Möglichkeiten. Doch Martijn Kaars (90.+3) glich für die «Kiezkicker» am Millerntor in einer packenden Schlussphase noch aus. Er verwandelte einen von David Raum verschuldeten Foulelfmeter.

Bundesliga

