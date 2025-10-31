Der BVB schlägt Augsburg in der Bundesliga 1:0. Gregor Kobel spielt in der Meisterschaft zum 6. Mal zu null.

Dank Serhou Guirassy hat Borussia Dortmund zumindest für eine Nacht Platz 2 in der Bundesliga erobert – und zugleich den FC Augsburg noch tiefer in die Krise geschossen. Durch ein mühsames 1:0 verkürzte der BVB den Rückstand auf den FC Bayern vorerst auf 4 Punkte, die taumelnde Mannschaft von Trainer Sandro Wagner droht dagegen auf einen Abstiegsplatz zurückzufallen.

Guirassy nutzte in der 37. Minute die erste Chance des an Höhepunkten armen Spiels, um nach insgesamt 438 Minuten seine Torflaute zu beenden: Dabei fiel ihm der Ball nach einer verunglückten Abwehraktion der ansonsten sehr konzentrierten Augsburger eher zufällig vor die Füsse.

Kobel mit dem 6. Streich

Der nach den Blamagen gegen Leipzig (0:6) und im DFB-Pokal gegen Bochum (0:1) vor allem defensiv stark verbesserte FCA war gleichwertig, wurde mangels Torgefahr für seinen nimmermüden Einsatz aber nicht belohnt. So blieb der Schweizer BVB-Goalie Gregor Kobel im 9. Liga-Spiel zum 6. Mal ohne Gegentor. Sein Nati-Kollege Fabian Rieder spielte auf Seiten von Augsburg auf dem rechten Flügel durch.

