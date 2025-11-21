Beim 1:1 gegen Hoffenheim bleibt Silvan Widmers Mainz in der Bundesliga zum 7. Mal in Folge ohne Sieg.

Legende: So häufig wie er sah noch kein Bundesliga-Akteur Rot Dominik Kohr. imago images/HMB-Media

Dominik Kohr hat beim 1:1 von Mainz gegen Hoffenheim seinen neunten Platzverweis kassiert – und damit einen unrühmlichen Rekord in der Bundesliga aufgestellt. Mit der roten Karte wegen groben Foulspiels nach Videobeweis (88.) zog der 31-Jährige in seinem 316. Spiel an Jens Nowotny und Luiz Gustavo vorbei.

Kohr kassierte bisher 6 Ampelkarten, 3 Mal sah er direkt Rot. In dieser Saison war Kohr bereits im September in Augsburg (4:1) mit Gelb-Rot vom Platz geflogen.

Widmer zur Pause ausgewechselt

Silvan Widmer führte Mainz als Captain auf den Platz. Er wurde in der ersten Hälfte verwarnt und dann zur Pause ausgewechselt. Da stand es 0:1, doch dank einem Tor von Danny da Costa eine Viertelstunde vor Schluss holte Mainz wenigstens noch den 6. Punkt im 11. Spiel.

Der bisher einzige Sieg des in der Conference League durchaus erfolgreichen Teams des ehemaligen FCZ-Trainers Bo Henriksen liegt bereits 2 Monate zurück. Seit mittlerweile 7 Bundesliga-Spielen ist man ohne Sieg und bleibt in der Tabelle Zweitletzter.