Der erste Bayern-Verfolger patzt in der Hauptstadt: Union besiegt die Gäste mit 3:1.

Legende: Kann es nicht fassen Leipzigs Christoph Baumgartner. IMAGO / STEINSIEK.CH

RB Leipzig hat den ersten herben Stimmungsdämpfer in einer bislang freudigen Adventszeit kassiert. Die Sachsen verloren zum Auftakt des 14. Bundesliga-Spieltags das Ost-Duell bei Union Berlin mit 1:3 und liessen im Kampf um die Champions-League-Qualifikation wichtige Punkte liegen. Knapp eine Woche nach dem Kantersieg gegen Eintracht Frankfurt (6:0) fehlte der RB-Offensive die Durchschlagskraft, am Wochenende droht der Sturz vom zweiten Tabellenplatz.

Die Berliner feierten derweil ein dringend benötigtes Erfolgserlebnis. Nach wettbewerbsübergreifend zuletzt drei Niederlagen nacheinander erhöhte Union den Puffer auf die Abstiegszone. Auch die von Trainer Steffen Baumgart im Vorfeld monierte Sturmflaute endete dank der Treffer von Oliver Burke (57.), Ilyas Ansah (64.) und Tim Skarke (90.+3). Für RB traf der kurz zuvor eingewechselte Tidiam Gomis (60.).

Damit hält auch Unions Flutlichtserie: Seit September 2019 hat Union kein Heimspiel an einem Freitagabend verloren. Bislang holten die Berliner sieben Siege und zwei Unentschieden.

Bundesliga