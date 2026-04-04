Johan Manzambi schiesst in der Bundesliga gegen die Bayern sein 4. Saisontor, verliert mit Freiburg aber dramatisch mit 2:3.

Miro Muheim kassiert beim 1:1 des HSV gegen Augsburg nach einer Notbremse die rote Karte.

Urs Fischers Mainz macht am 28. Spieltag mit einem Sieg in Hoffenheim einen grossen Sprung in Richtung Klassenerhalt.

Bis zur 81. Minute führte Freiburg mit 2:0 gegen Bayern München. Johan Manzambi mit einem Distanzschuss (46.) und Lucas Höler (71.) hatten die Breisgauer vor eigenem Anhang auf Kurs in Richtung Überraschung gebracht. Doch der unangefochtene Leader und designierte Meister schlug zurück – und wie.

In Abwesenheit des angeschlagenen Harry Kane schlüpfte der deutsche U-Internationale Tom Bischof in die Rolle des Goalgetters. Mit einem Doppelpack (81./92.) brachte er die Bayern zurück in die Partie. Doch mit dem Unentschieden gaben sich die Münchner noch nicht zufrieden. In der neunten der ursprünglich acht angezeigten Nachspielminuten avancierte Lennart Karl zum Siegtorschützen.

Weiterhin 9 Punkte hinter dem Spitzenreiter liegt Dortmund. In Stuttgart hatten es die Nachspielminuten in sich: Karim Adeyemi (90.+4) und Julian Brandt (90.+6) sorgten für den ultraspäten 2:0-Auswärtssieg. Gregor Kobel blieb zum 13. Mal in dieser Bundesliga-Saison ohne Gegentreffer.

Muheim sieht erstmals Rot

Im Mittelfeld-Duell zwischen Hamburg und Augsburg gab es keinen Sieger. Die Gäste, bei denen Fabian Rieder und Cédric Zesiger durchspielten und beide verwarnt wurden, gingen vor der Pause durch Arthur Chaves in Führung. Nach einer Stunde vermochte Ransford Königsdörffer für den HSV auszugleichen.

Nur wenige Minuten nach dem 1:1 kassierte Miro Muheim nach einer Notbremse direkt die rote Karte. Für den Schweizer Internationalen war es der erste Bundesliga-Platzverweis. In Unterzahl rettete der HSV das Remis über die Zeit.

Mainz steht vor der Rettung

Wie so oft in den letzten Wochen durfte Mainz auch am 28. Spieltag jubeln. Das Team von Trainer Urs Fischer bodigte Hoffenheim auswärts mit 2:1 und feierte den dritten Sieg in Serie. Für beide Mainzer Treffer zeichnete Phillip Tietz verantwortlich. Silvan Widmer wurde zur Pause ausgewechselt.

Zum Zeitpunkt, als Fischer in Mainz am 7. Dezember übernommen hatte, lag der Klub noch am Tabellenende. Unter Fischer holte Mainz seither 27 Punkte und dürfte mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben. Bei noch sechs ausstehenden Runden beträgt der Vorsprung der Mainzer auf den Relegationsplatz 9 Zähler.

Resultat