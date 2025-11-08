Die Münchner siegen in der 10. Runde der Bundesliga erstmals nicht. Dem HSV gelingt gegen Dortmund ultraspät der Ausgleich, Leverkusen feiert ein 6:0-Schützenfest.

Legende: Bedröppelte Gesichter ... ... bei den Bayern. Imago/DeFodi Images

Im 17. Pflichtspiel der Saison ist es doch noch passiert: Die Über-Bayern gaben Punkte ab. Nach 16 Siegen am Stück über alle Wettbewerbe hinweg kam der Meister bei Union Berlin nicht über ein 2:2 hinaus

In einer wilden Partie brachte Danilho Doekhi die Berliner nach einer ungenügenden Kopfball-Abwehr von Harry Kane sieben Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit mit 2:1 in Führung und die Alte Försterei zum Kochen. Der Niederländer hatte den Aussenseiter bereits zum 1:0 in Führung geschossen (27.): Bei seinem Direktschuss nach einem Eckball liess Bayern-Goalie Manuel Neuer den Ball unglücklich durchrutschen.

Kane entscheidend, Diaz genial

Doch ausgerechnet Kane, der Sünder beim 1:2, trübte die Freude der Gastgeber noch und glich in der Nachspielzeit per Kopf aus. Es war für die erfolgsverwöhnten Bayern aber ein schwacher Trost. Das zwischenzeitliche 1:1 von Luis Diaz war ein Gemälde gewesen: Der Kolumbianer «ergrätschte» sich den Ball an der Grundlinie, liess einen Verteidiger ins Leere laufen und traf wuchtig aus spitzestem Winkel.

Trotz dem Ausrutscher bleiben die Bayern souveräner Leader in der Bundesliga. Der erste Verfolger Leipzig musste sich in Hoffenheim nämlich 1:3 geschlagen geben. Die TSG drehte das Spiel nach frühem Rückstand noch in der ersten Halbzeit.

Dortmund verpasst Sieg in extremis

Und auch Dortmund auf Platz 3 verpasste in Hamburg mit einem 1:1 den Dreier. Nach dem Führungstreffer durch den starken Carney Chukwuemeka (64.) gelang Ransford Königsdörffer erst in der 7. Minute der Nachspielzeit der vielumjubelte Ausgleich. Miro Muheim, der beim HSV wie gewohnt 90 Minuten auf dem linken Flügel abspulte, hatte die Flanken-Vorlage geliefert. Der Schweizer Nati-Goalie Gregor Kobel im BVB-Tor verpasste seine 8. weisse Weste im 10. Liga-Spiel nur knapp.

Keinen Zweifel über den Sieger liessen die Leverkusener im Heimspiel gegen Tabellenschlusslicht Heidenheim. Bereits nach 27 Minuten führte die «Werkself» mit 4:0, Patrik Schick hatte doppelt getroffen. Am Ende setzte sich Bayer überlegen mit 6:0 durch.

