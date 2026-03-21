Legende: Grosser Jubel Bei Werder Bremen. IMAGO / STEINSIEK.CH

Dank einem knappen 1:0-Auswärtssieg in Wolfsburg hat Werder Bremen den Abstand auf die direkten Abstiegsplätze in der Bundesliga auf 7 Punkte vergrössern können. Justin Njinmah schoss die Bremer in der 68. Minute zum wichtigen Erfolg. Wolfsburg, das die Partie nach einem späten Platzverweis in Unterzahl beendete, verbleibt auf Rang 17.

Ein spektakuläres Derby zwischen Köln und Borussia Mönchengladbach hat 3:3 geendet. Bereits nach 20 Minuten hatte es 2:2 gestanden. In der 84. Minute rettete Eric Martel, der kurz danach noch Gelb-Rot sah, den Kölnern einen Punkt. Auch in Heidenheim hiess das Ergebnis 3:3. Das Tabellenschlusslicht holte gegen Leverkusen ein 0:2 und ein 2:3 auf und sendete ein Lebenszeichen.

Bayern klar, Dortmund am Abend

An der Tabellenspitze bekundeten die Bayern mit Union Berlin derweil keine Mühe und siegten vor eigenem Anhang mit 4:0. Verfolger Dortmund misst sich im Abendspiel mit dem Hamburger SV.

Übersicht Bundesliga