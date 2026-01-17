Der BVB muss gegen das Schlusslicht aus St. Pauli trotz Zwei-Tore-Führung zittern, gewinnt am Ende dank eines Penaltys.

Legende: Eröffnete gegen St. Pauli das Skore BVB-Spieler Julian Brandt. IMAGO/kolbert-press

Dortmund und seine Zwei-Tore-Führungen gegen St. Pauli ... Wir blicken zurück auf den 1. Spieltag, als der Aussenseiter aus Hamburg ab der 86. Minute aus einem 1:3 noch ein 3:3 gemacht hatte. Dieses Phänomen wiederholte sich zum Auftakt der Rückrunde am 18. Bundesliga-Spieltag beinahe.

St. Pauli kam nach einem 0:2-Rückstand zurück, ehe die Dortmunder in letzter Sekunde noch einen Penalty zugesprochen bekamen. Emre Can verwandelte souverän zum 3:2 (90.+5).

Stergiou mit Debüt – Fischer verliert

Hoffenheim bleibt das Überraschungsteam. Gegen Leverkusen gelang der TSG ein 1:0-Sieg. Der goldene Treffer fiel durch Ex-Basel-Spieler Wouter Burger (9.). So muss Bayer weiter auf seinen ersten Sieg im neuen Jahr warten, während Hoffenheim auf den zwischenzeitlichen 3. Rang springt.

Leonidas Stergiou kam nach dem Wechsel zu Heidenheim zu seinem Debüt. Er wurde beim 1:1 in Wolfsburg in der 77. Minute eingewechselt. Miro Muheim spielte mit dem HSV 0:0 gegen Gladbach mit Nico Elvedi, Urs Fischer verlor erstmals als Mainz-Trainer ein Spiel (1:2 in Köln).

