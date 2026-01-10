Schlusslicht Mainz führt gegen Union Berlin am 16. Spieltag 2:0, fährt am Ende aber nur mit einem Punkt nach Hause.

Legende: Einen warmen Empfang im kalten Schneetreiben erhielt Urs Fischer bei Ex-Klub Union Berlin. Drei Punkte wurden ihm indes nicht geschenkt. IMAGO / Jan Huebner

Der FSV Mainz 05 hat es in der 16. Runde der Bundesliga verpasst, einen wichtigen Sieg einzufahren. Bei der emotionalen Berlin-Rückkehr von Trainer Urs Fischer verspielte das Schlusslicht gegen Union eine 2:0-Führung und musste sich am Ende mit einem 2:2 begnügen. Silvan Widmer spielte bei der Fischer-Equipe durch.

Mainz war durch Nadiem Amiri (30.) und den Ex-Unioner Benedict Hollerbach (69.) in Führung gegangen. Letzterer verpasste die mögliche Vorentscheidung mit seinem Lattentreffer (72.). Wooyeong Jeong (77.) und Danilho Doekhi (86.) trafen nach der Pause für Union.

Manzambi schlägt Muheim

Johan Manzambi entschied das Schweizer Rencontre mit Miro Muheim für sich. Freiburg rang den HSV mit 2:1 nieder, Manzambi gewann ein hart geführtes Kopfballduell vor dem Siegtreffer. Trotz über 50-minütiger Unterzahl hielten die Hamburger gut mit. Heidenheim rang Köln ein 2:2 ab. Die Partien St. Pauli – Leipzig und Bremen – Hoffenheim waren dem Schnee zum Opfer gefallen.

Bundesliga