Bundesliga am Samstag Manzambis Tor reicht Freiburg nicht – Augsburg düpiert Leverkusen

Johan Manzambi trifft im dritten Bundesliga-Spiel in Folge, Freiburg gewinnt aber trotzdem nicht. Bayern siegt in Stuttgart, Leverkusen verliert in Augsburg.

06.12.2025, 17:34

Nati-Spieler Johan Manzambi hat seine Topform erneut unter Beweis gestellt und Freiburg beim Auswärtsspiel in Heidenheim fünf Minuten vor der Pause in Führung geschossen. Es war der dritte Treffer aus den letzten drei Bundesliga-Partien für den 20-Jährigen. Weil Patrick Mainka nach einer Stunde für das Heimteam ausglich und Stefan Schimmer tief in der Nachspielzeit das 2:1 erzielte, reiste Freiburg trotzdem ohne Punkte nach Hause.

Eine überraschende Niederlage musste Bayer Leverkusen einstecken. In Augsburg (bis 57. mit Fabian Rieder) unterlag die «Werkself» nach zwei Gegentreffern in der ersten halben Stunde mit 0:2. Der Start von Interimscoach Manuel Baum ist damit geglückt.

Bayern-Einspruch erfolgreich

Box aufklappen Box zuklappen

Der Einspruch des FC Bayern gegen die 3-Spiele-Sperre für Luis Diaz in der Champions League war erfolgreich. Die Uefa reduzierte die Sperre um ein Spiel auf 2 Partien. Somit fehlt der 28-jährige Kolumbianer noch im Heimspiel am Dienstag gegen Sporting Lissabon.

Bayern München tat sich in Stuttgart lange schwer, gewann am Ende aber deutlich mit 5:0. In Köln rettete sich St. Pauli mit dem allerersten Torschuss in der 95. Minute und dem Ausgleich zum 1:1 noch einen Punkt, Wolfsburg besiegte Union Berlin zuhause 3:1. Im Abendspiel siegte Leipzig gegen Frankfurt gleich mit 6:0.

Bundesliga

