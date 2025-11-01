Legende: Beendet eine lange Durststrecke Silvan Widmer. Imago Images/Sven Simon

Erst einen Sieg hatte Mainz in der Bundesliga vor dem 9. Spieltag gefeiert, zuletzt hatte es 4 Niederlagen hintereinander abgesetzt. Mit 4 Punkten fand sich die Mannschaft von Trainer Bo Henriksen vor dem Duell mit Werder Bremen auf dem Relegationsplatz wieder. Entsprechend waren gegen die Hanseaten Punkte gefordert.

Silvan Widmer durfte zum 3. Mal in dieser Saison von Beginn an spielen. In der 36. Minute zahlte er das Vertrauen zurück. Der 32-Jährige verwandelte einen Abpraller im Strafraum zur 1:0-Führung. Zum Sieg reichte Widmers 1. Pflichtspieltor für Mainz seit Januar 2024 allerdings nicht. 9 Minuten nach der Auswechslung des Schweizers in der 77. Minute erzielte Jens Stage das 1:1.

Dabei blieb es bis zum Schluss. Mainz holte nach dem punktelosen Oktober immerhin wieder einmal einen Zähler, rutschte nach dem 4:0-Sieg Gladbachs bei St. Pauli aber auf einen Abstiegsplatz.

Leipzig gewinnt Verfolgerduell

Derweil setzte sich Leipzig im Duell der formstarken Bayern-Verfolger gegen Stuttgart durch. Seit der 0:6-Auftaktklatsche gegen München mussten die Sachsen nie mehr als Verlierer vom Feld, nur ein einziges Mal gab es dabei keinen Sieg. Diesen Lauf setzte RB gegen das zuletzt 5-mal hintereinander siegreiche Stuttgart fort.

Kurz vor der Pause ging Leipzig durch ein Eigentor Jeff Chabots in Führung. Yan Diomande erhöhte wenige Minuten nach dem Seitenwechsel auf 2:0. Stuttgart gab sich aber nicht geschlagen und kam durch Tiago Tomas in der 65. Minute zum Anschlusstor. Der Portugiese traf nach einer sehenswerten Vorlage des Schweizer Verteidigers Luca Jaquez, der bei Stuttgart durchspielte.

Bis in die Nachspielzeit blieb es in Leipzig spannend, ehe sich Alexander Nübel einen kapitalen Aussetzer leistete. Der Stuttgart-Goalie liess sich vor dem eigenen Strafraum von Romulo den Ball abluchsen. Der Stürmer hatte leichtes Spiel und schob ins verwaiste Tor zum entscheidenden 3:1 ein. Durch den Sieg springt Leipzig wieder auf Platz 2 in der Bundesliga.

Bundesliga