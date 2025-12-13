St. Pauli jubelt nach 10 Partien ohne Sieg wieder, auch Frankfurt atmet auf. Der HSV wird von Hoffenheim vorgeführt.

In den letzten zehn Bundesliga-Spielen blieb der FC St. Pauli ohne Sieg (9 Niederlagen, 1 Remis). Nun fuhren die Hamburger wieder einen Dreier ein: Im Kellerduell mit Heidenheim gab's für St. Pauli einen 2:1-Sieg – trotz über 45-minüter Unterzahl nach Notbrems-Rot an Eric Smith beim Stand von 1:0. Dank des Sieges überholt St. Pauli seinen Gegner in der Tabelle und liegt neu auf dem Relegationsplatz. Hinter dem Duo rangiert noch das kürzlich von Urs Fischer übernommene Mainz.

Legende: Feiert einen Sieg im Kellerduell mit Heidenheim Der FC St. Pauli. IMAGO/Nordphoto

Hoffenheim (4:1 gegen HSV) und Wolfsburg (3:1 bei Borussia Mönchengladbach) feierten ungefährdete Siege. Nico Elvedi und Miro Muheim spielten bei den beiden Verliererteams durch. Für Frankfurt (mit Aurèle Amenda ab 62.) resultierte nach wettbewerbsübergreifend vier Spielen ohne Dreier ein 1:0-Heimsieg gegen Fabian Rieders Augsburg. Der vermeintlich späte Ausgleich der Gäste wurde wegen Offside zurückgenommen (86.).

Bundesliga