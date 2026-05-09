Der VfB Stuttgart schlägt Leverkusen im Direktduell um die «Königsklasse». Für St. Pauli sieht es düster aus.

Legende: Durften jubeln Die Spieler des VfB. IMAGO / Hartenfelser

Dank einem 3:1-Heimsieg über Bayer Leverkusen belegt der VfB Stuttgart einen Spieltag vor Saisonende den 4. Platz in der Bundesliga, der zur Teilnahme an der Champions League berechtigen würde. Die Gäste waren zwar bereits nach 34 Sekunden in Führung gegangen, doch Ermedin Demirovic, Maximilian Mittelstädt und Deniz Undav drehten die Partie für die Schwaben.

Die Situation im Kampf um die «Königsklasse» bleibt jedoch eng. Dank einem 1:0-Sieg gegen Werder Bremen belegt Hoffenheim nämlich punktgleich mit Stuttgart den 5. Rang, Leverkusen liegt nur drei Punkte zurück. Leipzig hat sich derweil den 3. Platz dank einem 2:1 gegen St. Pauli abgesichert.

St. Pauli vor Abstieg

Für die Hamburger sieht es im Tabellenkeller nach der Niederlage in Leipzig düster aus. Die Hoffnungen St. Paulis liegen auf dem Direktduell mit Wolfsburg am letzten Spieltag. Zuvor müssen die «Wölfe» am Samstagabend aber noch gegen Bayern München ran.

Übersicht Bundesliga