Bei Bayern drehen Joker das Spiel in Mainz und wenden die erste Bundesliga-Auswärtsniederlage seit Dezember 2024 ab.

Legende: Jubeln am Ende auch nach einem 0:3-Rückstand Die Bayern-Spieler um Siegtorschütze Harry Kane. imago images/Steinsiek.ch

Nach Sheraldo Beckers 3:0 in der Nachspielzeit der 1. Halbzeit steuerten die Bayern gegen die Mainzer von Trainer Urs Fischer auf ihre erste Bundesliga-Auswärtsniederlage seit dem 14.12.2024 – einem 1:2 in Mainz – zu. In der Pause reagierte Vincent Kompany und brachte Michael Olise und Harry Kane. Später kam unter anderem auch noch Jamal Musiala.

Nicolas Jackson, Stürmer der anfänglichen Bayern-B-Elf, läutete die Aufholjagd in der 53. Minute ein. Olise erzielte mit einem sehenswerten Schlenzer das 2:3, Musiala glich 7 Minuten später (80.) zum 3:3 aus. Mit dem Siegtreffer in der 83. Minute sorgte Kane für ein positives Gefühl bei den Bayern vor dem Champions-League-Halbfinal gegen PSG.

Heidenheim lebt noch

Schlusslicht Heidenheim hat den 16., St. Pauli, zu Hause dank eines frühen Treffers von Budu Zivzivadze (3.) und eines späten von Eren Dinkci (83.) mit 2:0 bezwungen und den Rückstand auf den Relegationsrang auf 4 Punkte verkleinert. Dazwischen verharrt der VfL Wolfsburg. Die «Wölfe» kamen zu Hause gegen Mönchengladbach nicht über ein 0:0 hinaus.

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