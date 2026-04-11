Der VfL Wolfsburg muss die nächste Niederlage hinnehmen. Leverkusen sendet im Champions-League-Kampf derweil ein Ausrufezeichen.

Legende: Fragender Blick Bei Wolfsburgs Moritz Jenz. IMAGO / Darius Simka

Für Wolfsburg scheint der Weg unaufhaltsam in Richtung 2. Bundesliga zu gehen. Die «Wölfe» unterlagen Eintracht Frankfurt zuhause mit 1:2 und beendeten somit das zwölfte Bundesliga-Spiel in Folge ohne Sieg. Auf Rang 17 fehlen dem VfL damit aktuell 6 Punkte auf das rettende Ufer.

Schlusslicht Heidenheim hingegen sendete ein Lebenszeichen. Zuhause gegen Union Berlin gewannen die Heidenheimer mit 3:1 und hielten die Chancen auf einen Klassenerhalt zumindest theoretisch am Leben.

Leverkusen mit Sieg

Am oberen Ende der Tabelle kämpft Leverkusen um den 4. Rang, der zur Teilnahme an der Champions League berechtigt. Die «Werkself» feierte im Spitzenspiel in Dortmund einen knappen 1:0-Erfolg und erhöht damit den Druck auf Stuttgart, das aktuell auf dem 4. Platz liegt. Für den BVB hingegen scheint der Meisterzug definitiv abgefahren zu sein.

Leipzig schlug Gladbach nach einem späten Tor mit 1:0. Am Abend empfängt St. Pauli Ligakrösus Bayern München.

Übersicht Bundesliga